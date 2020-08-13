【癌症年輕化】年輕人不能忽視的十大癌症警號　醫生：摸到硬塊長期聲音沙啞要留心

▲ 台灣有醫生近日列出「10大癌症警號」，提醒年輕人注意。

各種癌症近年出現年輕化的跡象，不少患者甚至在20多歲、正值大好青春時就被確診。由於不少癌症的早前症狀均難以察覺，患者每每察覺身體出現不妥時，很多時其癌症已經發展至中期，甚至晚期。

台灣的奇美醫院柳營分院教學副院長暨癌症中心主任黃文聰近日就為年輕人列出「10大癌症警號」，並表示：「學會辨識癌症警訊，一輩子都受用，不只用在自己，也能幫家人、朋友注意。」

1. 身體摸到硬塊

如果在睪丸、乳房或其他身體部份摸到腫脹、增厚的現象，甚至摸到硬塊，則立即要求醫，讓醫生診斷出現這種情況的原因，因為硬塊很多時都成為腫瘤的先兆。

2. 長期咳嗽或聲音沙啞

咳嗽或聲音沙啞每每被認為是感冒的症狀，但一般而言這類感冒症狀會在一至兩星期內痊癒。但當這些症狀一直長期持續超過3周，或者抽煙人士發現自己的咳嗽習慣出現改變時就要留神，這有可能是肺癌或喉癌的先兆。

3. 排便習慣出現變化

因不明原因出現的便秘或腹瀉、排便時出現血絲或者冀便形狀有所改變，同樣亦有患上大腸直腸癌的危機。

4. 發燒原因不明

儘管發燒是感冒常見的症狀，但事實上當淋巴瘤、白血病等癌症擴散到其他器官時，也會引起發燒的症狀。此外，如果發現自己經常倦怠，且不論怎樣休息也無法改善時，這亦是患上癌症的徵兆。

5. 不正常的出血或分泌物

大約九成的子宮內膜癌患者，都會出現異常出血的症狀，而子宮頸癌患者同樣亦會經常出現分泌物過多或混有血液的現象，此外大便出血也可能是大腸癌的徵兆，因此這類不正常出血或分泌物的症狀，絕對不容忽視。

6. 皮膚的痣或疣出現變化

如果發現皮膚上的痣或疣，在顏色、形狀、大小出現改變，甚至出現發炎出血的症狀，亦不可輕視，需儘快求醫，因這也是患上皮膚癌的先兆。

7. 體重莫名減輕

如果本身沒有刻意節食，或以大量運動作減磅，但自己的體重卻在兩周減少了2公斤，或者一個月減少了5公斤，這亦是患上癌症的跡象。

8. 不明原因的疼痛

癌症與不少疾病一樣，疼痛是它們的症狀之一。萬一身體有部位因不明原因而疼痛逾一周，就必須求醫診斷原因。因為，肺癌、大腸癌等亦會分別出現胸痛及腹痛，即使是很難發現的胰臟癌也會出現上腹痛或背痛。

9. 吞嚥困難、消化不良

長時間不明原因的消化不良，可能是食道癌、喉癌或胃癌的徵兆。

10. 口腥內的潰瘍長期不癒

如果口腔內有難以治癒的傷口或潰瘍，有可能患上舌癌或口腔癌的跡象 。

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責任編輯:羅嘉欣