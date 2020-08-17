【初秋美白】進食光敏蔬菜易曬黑　中醫推介6款美白食材還原白滑肌膚【內附湯療】

▲ 吃對的食物可有助美白肌膚！

經過一個夏季，皮膚可能已經變成小麥膚色，如果想要盡快回復亮白肌膚，一定要內外兼顧，搽防曬之餘，也要配合飲食。註冊中醫師何慧欣指皮膚變黑，除了暴曬於猛烈陽光外，也有其他原因。她跟大家分享6款有美白功效的食材及推介一款美白湯療，各位想美白的女士們要留意了！

皮膚變黑原因

1. 日照

如果沒有充足的防曬用品，即使每天暴露在陽光底下5至10分鐘的路程，亦足以令皮膚的黑色素細胞變得活躍，令膚色加深。

2. 不良生活習慣

喜歡吃烤焗、煎炸食品的朋友，經常熬夜、睡眠不足，性格過度緊張或焦慮，都會增加體內自由基的形成。如果身體內自由基產生過度，則可能造成細胞中DNA、蛋白質等分子過度氧化，造成過度的細胞傷害和老化。

3. 過度進食光敏的蔬菜

光敏類的食物，例如薯仔、芹菜、菠菜和韭菜等等，它們富含銅、鐵、鋅等金屬元素，這些微量元素可能直接或間接地增加與黑色素生成有關的酪氨、酪氨酸酶等物質的數量與活性。何醫師建議大家進食光敏蔬菜後，盡量避免過多的日曬。

白色食物能潤膚美肌

何醫師指中醫學說中，秋天與肺相應，「肺主皮毛」，五臟與五色對應下，秋天應多進食白色食物，因為白色食品入肺經，有養肺、潤肺、瀉肺之效，亦有潤膚美肌的效果，她推薦以下幾款有助肌膚回復亮白水潤的食物給大家。

1. 薏苡仁

薏苡仁，亦稱為薏米，生薏米性質偏寒，偏於清熱利水；熟薏米性甘平，偏於健脾止瀉，它們除了有祛濕功效，也蘊含豐富的維他命B、維他命E，對皮膚的修復特別好。

2. 柚子

柚子蘊含豐富的維生素以及鈣、磷、鎂等人體必需的元素，而且含有非常豐富的維他命C和柚子酸，它含有的維他命C是檸檬的3倍。

中醫認為柚子味甘酸、性寒，具有理氣化痰、潤肺生津等功效，非常適合立秋節氣。現在剛剛進入初秋，暑氣仍然旺盛，清熱理氣、潤肺新進的柚子，美味同時，又達到美白及美肌功效。

3. 杏仁

甜杏仁（南杏，較大顆）性平味甘，入肺、大腸兩經，有潤肺平喘、潤腸通便的作用。杏仁裡的杏仁油和維他命E，可以抗氧化，對修護肌膚、美白肌膚非常有幫助。

不過要注意，北杏為苦杏仁，微苦，有輕微毒性，切忌食用過多。

4. 山藥

山藥，亦稱為淮山，也是補肺健脾益腎及美肌潤膚的食物。山藥富含多種維生素A、C、E及維生素B群，山藥中特殊黏液是由蛋白質、甘露聚醣所構成，有多種活性物質如薯蕷皂苷、尿囊素等成分，有超強抗氧化效果， 美白肌膚。

《本草綱目》來亦有提及山藥有「益腎氣，健脾胃，止泄痢，化痰涎，潤皮毛」之功。

5. 綠茶

綠茶是沒有經過發酵，含有大量的維生素C，而綠茶中的類黃酮更能增強維生素C的抗氧化功效。此外，綠茶含有氨基酸、多酚抗氧化劑，有高度的抗氧化能力，令綠茶抗氧化和美白效果更佳。

何醫師表示在氣溫依然炎熱的立秋非常適合飲用綠茶，作為清熱、又美白的效果。不過由於綠茶性味寒涼，體質較為虛寒的人士、行經期間女士宜少喝綠茶。

6. 桑葚

桑葚是紫紅色的果實，性寒、味甘酸，中醫古書上記載有滋陰補血、生津潤燥、烏髮明目的作用。此外，桑葚由於富含花青素、白黎蘆醇、多種維生素、氨基酸等，所以有抗衰老、美白潤膚的效果。

成熟的桑葚外觀油潤亮澤，酸甜多汁，以個大肉厚、色深黑紫紅、為上品。 桑葚性味偏寒，容易泄瀉朋友，忌多吃。

何醫師向大家推介一款美白湯水。

透白美肌湯水（四人份量）

功效：美白活血 滋陰潤燥

材料：生熟薏苡仁10g 大棗6粒（去核）玉竹10g 麥冬10g 雪耳（1個大）雪梨4個 南杏5g

做法：

1. 把生熟薏苡仁、大棗、玉竹、麥冬、南杏，消洗乾淨備用。

2. 雪梨洗乾淨後，去皮去核切成塊狀備用。

3. 在煲內加入六碗水燒滾後，把所有材料一次過加入，水滾後轉細火，煲1小時即可食用。

建議一個星期可以飲用兩次。

注意：孕婦不宜多飲，因為薏苡仁會對子宮平滑肌有興奮作用，使子宮收縮，誘發流產。

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記者：王芷瑩