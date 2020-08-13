【無品鄰居】同層住戶每日將用過口罩掛鐵閘　公屋街坊上網求助：討厭的行為

▲ 同層住戶每日將口罩掛門口，柴灣街坊上網求助網民齊獻計。

如果遇上無品鄰居，日日將口罩放住全層住戶都會經過的地方，大家會怎樣處理？一名柴灣街坊表示，同層有人日日都將口罩掛在鐵閘上，他多次投訴都沒有改善，只好向上網尋求協助，引來網民紛紛獻計。

同層第一戶每日將口罩掛在鐵閘

一名街坊在Facebook群組「柴灣人柴灣事」發文，指在疫情仍然嚴峻的非常時期，同層有鄰居每日將用過的口罩掛在門口的鐵閘。他曾試過拍門，但沒有人回應，向看更及管理處投訴，對方只回答會跟進，沒有改善，令他非常苦惱，因此上網向其他網民求助。

樓主表示，對方住在第一戶，所以全層住客回家都要經過他的門口。有網民擔心該戶被惡作劇，樓主表示他們平日都有掛薑及蒜頭在同一位置，因此推斷是他們自行將口罩掛上。

網民狠毒建議：噴殺蟲水

該戶鄰居的無品行為受到不少批評，直言是「好滋擾，令人討厭的行為」。有人認為樓主應該自行將口罩處理，例如剪斷口罩橡筋，令對方知難而退。

有心地善良的網民認為要「先禮後兵」，指樓主可以送一疊全新口罩給他們，並提醒他們重用口罩是不好的，如果仍不奏效才用非常手段。

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責任編輯：羅嘉欣