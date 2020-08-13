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【新冠肺炎】新增20多宗初步確診　張竹君：一日情況很難斷定疫情是否已緩和

社會 17:19 2020/08/13

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

張竹君指疫情日日都可能有變化。（陳國峰攝）

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心下午公布最新疫情。本港今日（13日）新增69宗確診個案，4宗是輸入個案，包括2名菲傭、由埃塞俄比亞返港機師和由印度返港人士；其餘65宗屬本地感染，當中32宗與早前個案有關，33宗源頭不明。

張竹君提到今日（13日）只有20多宗初步確診個案，被問到疫情是否已有緩和的跡象，她回應指，

日日都可能有變化，一日的情況很難講。

【新冠肺炎】聯合醫院再多一名74歲女患者病逝 本港至今累積65宗死亡個案

衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭家穎

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