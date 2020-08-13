【立法會選舉】立法會延任不少於一年　民主派仍未定去留

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原訂9月的立法會選舉擇後一年，全國人大常委會決定，將第6屆立法會延長不少於一年，但民主派仍未就是否留任作決定。

議會陣綫毛孟靜接受傳媒查詢時稱，民主派正面對政治倫理及政治技術的考慮，一方面認為人大強行延任立法會，需要透過總辭表示反對，但另一方面則考慮，建制派或能在未來一年通過惡法，而當中全無反對聲音。

她認為立法會仍是一個戰場，民主派留在議會還有反對聲音，而就三分之一否決權事宜上，民主派是需要「齊上齊落」，假如保得住否決權，民主派仍能夠票阻擋。

早前曾稱，有較多聲音支持留任的民主黨涂謹申則指，現時支持留任的聲音有所增加，但承認聽到社會對民主派是否延任有不同聲音，支持延任者希望做到寸土必爭，反對的則認為不應將人大決定正常化。

另外，熱血公民立法會議員鄭松泰則在電台節目上表明，會接受現時延任安排。他認為，全部議員延任1年，與現屆議會本質沒有分別，民意授權方面並無變動，民主派一旦決定杯葛，應思考是否日後不參與香港的選舉，因為「不會換了一批人，制度就有不同」。

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責任編輯：陳宛彤、林曉君