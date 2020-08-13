貨運物流業告急稱近1,500企業面臨倒閉　促政府加碼紓困

▲ 疫情下本港貨櫃吞吐量大減。（資料圖片）

國際間的新冠肺炎疫情尚未消退，跨國貿易大受打擊，連帶本港貨運物流業亦受影響。多個貨運物流業團體今日（13日）促請政府再次支援業界，否則近1,500間相關企業將會倒閉，約7萬名員工面臨失業。

團體又指，年香港首四個月的總貨運量已較去年同期下跌4.3%，當中空運及陸路運輸的貨運量跌11%及14.5%。

團隊向政府提出5項請求，包括：

要求業主免租及管理費兩個月，政府向企業提供兩個月的租金及管理費補貼

所有政府各項收費繼續寬減/豁免六個月

延長銀行各類「還息不還本」的安排半年

延長「保就業」計劃額外半年，並把65歲或以上沒有強積金戶口的員工納入計劃内

盡快推出「防疫抗疫基金3.0」，延續先前各項的現金補貼，並進行補漏拾遺，確保前兩期抗疫基金遺漏了的界別，能優先處理。

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記者：陳梓蔚