遭警方搜查檢取文件 《蘋果》及黎智英等入稟要求交還新聞材料

▲ 黎智英日前獲准保釋，今與其他被補人士及等入稟高等法院要求法庭警方交還檢取的新聞材料。(資料圖片)

警方日前以涉嫌違反《港區國安法》拘捕壹傳媒5名高層，包括壹傳媒創辦人黎智英及行政總裁張劍虹等，同日逾百名警員進入壹傳媒大樓搜查並檢取部分資料。壹傳媒及涉案高層今（13日）入稟高等法院，向警務處處長興訟，要求法庭就警方是否有權查閱所檢取的文件等作出指示，以及下令警方歸還受法律專業保密權保護、不獲手令涵蓋及屬於新聞材料的資料。



原告分別為壹傳媒有限公司、蘋果日報慈善基金、蘋果日報有限公司及壹傳媒管理服務有限公司共4間公司，以及5名被捕人士，即壹傳媒創辦人黎智英、壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒動畫公司總經理吳達光、行政總監黃偉強及壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權；答辯人為警務處處長。



申請人於入稟狀中要求法庭就多項事宜作出指示，包括指示警方如何根據西九龍裁判法院裁判官於2020年8月7日簽發的手令，檢視及搜查8月10日分別於將軍澳壹傳媒大樓及張劍虹與周達權兩人的寓所檢取的資料。申請人又要求法庭判斷，警方所檢取的資料是否屬法律專業保密權所保護，若否，是否超出手令所涵益的範圍，以及是否屬於《釋義及通則條例》中的新聞材料定義。



申請人又要求法庭指示警方，歸還屬法律專業保密權所保護、超出手令涵蓋範圍及屬於新聞材料的資料。申請人要求法庭下令進行法庭程序以判斷上述事宜，或直接由法庭作出裁斷。



警方於8月10日早上拘捕涉案5名申請人，並先後從將軍澳壹傳媒大樓等檢取部分資料，警方其後限壹傳媒於下周一（17日）前需採取法律行動，否則將解封及查閱所檢取的資料。

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記者：楊詠渝