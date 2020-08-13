【新冠肺炎】巴西進口雞翼驗出新冠病毒　4款不含雌激素的其他產地雞翼

▲ 巴西進口雞翼表面驗出新冠病毒，4款不含雌激素的其他產地雞翼。

新冠肺炎疫情持續，深圳市疫情防控指揮部在一份由巴西進口的冰鮮雞翼表面樣本，發現對病毒檢測呈陽性，再度引發食安憂慮。雞翼作為家常菜，不少市民都會買來進食，如想揀選巴西以外的雞翼，不妨參考以下來自其他產地且不含雌激素的雞翼。

【新冠肺炎】巴西進口雞翼表面驗出新冠病毒 美國研究：冠狀病毒4℃仍可生存

巴西疫情嚴峻，是繼美國後第二個確診個案最多的國家，總確診個案超過300萬，死亡個案逾10萬。除了巴西雞翼之外，還有哪款雞翼比較食得安心？TOPick在18年就委托本地生物科技公司「水中銀」，檢測市面上13款雞翼是否含有雌激素，其中有8款被檢測出不含雌激素，其中4款是來自巴西以外的產地。

購買地點 品牌 產地 Aeon Coleman 美國 Aeon S PURE 泰國 百佳 佳之選 美國 藍田啟田街市 不適用 泰國

過量攝入雌激素可致癌性早熟

以上4款雞翼分別來購自藍田啟田街市、AEON及百佳。所有不含雌激素的雞翼中，以百佳自家品牌「佳之選」的美國雞翼售價最為便宜。

雞翼中可能含有的雌激素，如過量攝取可對人體致害。水中銀首席技術官兼歐盟及英國註冊毒理學家陳雪平博士曾表示，攝入過多雌激素，會擾亂人體內分泌系統，破壞內分泌平衡，繼而引發一系列問題。

而根據世界衛生組織和聯合國環境保護署，攝入過量雌激素或會引起多種癌症、不孕不育、性早熟、肥胖及2型糖尿病等代謝疾病。

張竹君：煮熟後可進食

對於深圳市發現一份巴西進口急凍雞翼表面樣本驗出新冠病毒，本港衞生防護中心傳染病處主任張竹君8月13日在記者會上表示，由於凍肉不能生吃，只要煮熟後應該沒有問題。

張竹君表示，相關部門會研究有否需要為食品檢測，市民亦要當心有關食物污穢，又指凍蝦、凍肉等都是不可生吃的食物，但煮食過程時可能雙手會觸碰凍肉，所以一定不可以觸摸眼耳口鼻，要謹記洗手。

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責任編輯：羅嘉欣