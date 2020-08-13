  • 30°C
香港時間 : 2020813日 (四) 18:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【JUPAS放榜】港大經聯招取錄150名醫科生包括3狀元　學額比率維持75%

社會 18:14 2020/08/13

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

港大醫學院院長梁卓偉（左上）與3名獲港大醫學院取錄的文憑試狀元，包括來自香港華仁書院的洪臻（右下）、聖保羅男女中學的盧曉晴（右上），以及皇仁書院的吳浩渝（左下）。

大學聯招（JUPAS）今日（13日）放榜，3名讀醫的文憑試「狀元」全數入讀香港大學，港大醫學院公布內外全科醫學士課程（MBBS）今年維持提供75%學額予聯招生，最終有150名文憑試考生接受取錄。

今年文憑試誕下7名考獲7科5**狀元，最終僅5人經聯招獲本地大學取錄，其中3人包括香港華仁書院男狀元洪臻、聖保羅男女中學女狀元盧曉晴，以及皇仁書院男狀元吳浩渝均入讀港大醫科。

港大醫學院表示，今年取錄的150名醫科生，其文憑試成績中位數（按港大「加分制」計算最佳6科成績）達45分；成績排名首36名的考生，成績中位數達49.5分。

該院稱，經其他途徑如國際文憑（IB）、普通教育高級程度證書（GCE A-levels）及大學學位持有者報讀的學生，院方將陸續按其學業成績、面試表現及校外活動經驗等送出取錄通知。

至於港大醫學院其他課程的收生成績中位數，生物醫學學士和藥劑學學士分別為39分及37.5分（以最佳6科計算），文理學士（環球衞生及發展）則為30.5分（以最佳5科計算）。

港大醫學院院長梁卓偉表示，在社會運動以及新冠肺炎疫情雙重影響下，今年文憑試考生可謂經歷重重波折，逆境卻激起不少考生入讀醫療專科的志向，醫學院今年續按擇優而錄原則收生，承諾面對已知或未來未知的挑戰，港大醫學院將與師生同舟共濟，竭盡所能提供優良教學，承傳港大醫學院百年精神，繼續培育出下一代仁醫，為社會福祉努力。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：馮琪雅

香港大學 香港大學李嘉誠醫學院 大學聯招 梁卓偉

最高瀏覽

【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
11:48 2020/08/12
【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
【身教育兒】修路工心酸剖白被嘲「不讀書做這行」　老師媽媽一句話身教兒子化解尷尬
13:24 2020/08/12
【身教育兒】修路工心酸剖白被嘲「不讀書做這行」　老師媽媽一句話身教兒子化解尷尬
【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步
今日 09:49
【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步