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【無品大媽】大媽港鐵車廂口罩當眼罩 網民：她雙眼生病了

健康 19:12 2020/08/13

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

有大媽近日乘搭港鐵時，竟把口罩戴上眼，恐有播毒疑慮。

本港第3波新冠肺炎疫情仍然持續，當局已規定包括港鐵在內的公共交通工具，所有乘容都必須戴上口罩才可乘搭。然而，有大媽近日乘搭港鐵時，把口罩戴上眼，恐有播毒疑慮，引起網民批評。

樓主狠批害人不淺

據網民在facebook群組「真香城Online」發布的照片可見，一名身穿黑白間條衣服的大媽，正坐在港鐵車廂的座位上，並緊靠旁邊的玻璃入睡。但她把原本遮擋口鼻的口罩，變成眼罩戴上眼，讓自己的口鼻暴露在車廂中，行為惹人側目，樓主直批：「害人不淺，邊有人咁戴口罩？」

相片曝光後，不少網民批評大媽行為自私，有網民表示本身口罩已沾有其口鼻的飛沫，再把口罩戴上眼「會唔會太核突」，又有網民諷稱：「她雙眼生病了」、「用鼻窿睇路用眼呼吸」，「我都無眼睇」。

大媽行為可被罰款5000元

據政府早前公布的防疫措施顯示，措施包括禁止2人以上群組聚集、室內外公眾地方須戴口罩，以及食肆晚市禁堂食等，措施暫時實施至8月18日。

當中在口罩令方面，政府規定任何人在登上公共交通工具時，或在身處公共交通工具上時；進入或身處港鐵已付車費區域時；或進入或身處室內或室外公眾地方時， 須一直佩戴口罩，違例者最高可被罰款5000元。

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責任編輯：羅嘉欣

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