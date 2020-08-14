【新冠肺炎】流感與新冠肺炎徵狀相似發燒應即求醫　專科醫生：今秋宜提前打流感針早作預防

▲ 曹醫生特別提醒，今秋必須打流感預防針，外國有研究文獻顯示，注射預防針後，入院及留院的機會都較低，這可移除一部分危險。

疫情肆虐，除做好個人衛生、保持社交距離外，若不慎有新冠肺炎病徵如發燒、咳嗽等情況，是否要馬上進行檢測？

呼吸系統科專科醫生曹忠豪表示，流感、上呼吸道感染及新冠肺炎都有相同徵狀，如有以下情況：曾與確診者有接觸、居住或工作在爆發的疫廈或場所，有懷疑便需立即求醫。

病徵相似難分

曹忠豪醫生引述世衛（WHO）及美國疾病管制與預防中心（CDC）指引，新冠病毒肺炎的徵狀是發燒、喉嚨痛、頭痛、肌肉痠痛、失去味覺及嗅覺、呼吸困難均是最主要徵狀。但有一部分無徵狀病人出現了，令情況較為模糊。

至於普通流感，則多數有咳有鼻水，低燒不適，與新冠肺炎都很相似，因此以病徵區分也愈來愈模糊，例如兩者都有發燒，不能是此作為分辨疾病的分界。

▲ 曹忠豪醫生指出，入秋後是流感高峰期，若新冠疫情仍未完全受控，情況更會複雜化，建議今年要接種流感疫苗。（曾耀輝攝）

他指出，如出現徵狀，又住在病發當區，或接觸過感染者，覺得自己有機會受感染，建議要進行測試。「政府已為部分巿民做深喉測試，多數是有徵狀，或住在受影響的高危地區，機會率確較大。你所住的區域沒有、沒有去過高危地區、聚集人群，中招的機率較低，有相似徵狀可能只是流感，可以『等一等』。無論如何，有發燒且呼吸不順的情況必須盡早求醫。」目前欲做測試的巿民眾多，等候時間由3至10日不等。

戴口罩的兩難

近月因疫情而停課及在家工作，加上戴口罩及注重了個人衛生，曹醫生估計，流感及上呼吸道感染個案較過往少了6成。

▲ 部分新冠病人並無明顯徵狀，不容易察覺。（iStock）

但戴口罩多了，鼻敏感患者的徵狀會較嚴重，慢阻肺病病人本身呼吸已不暢順，戴口罩會更感侷促。「但這是沒辦法的，疫情下慢阻肺病患者免疫能力已較差，不戴口罩再感染到新冠肺炎，他們的抵抗能力與肺功能都較差，本身對任何病毒都較易受感染，如受感染嚴重程度都較大。病發率及死亡率都會提升，所以都需戴口罩和保持個人衛生，這情況確是有點兩難。」

他建議，如在安全環境如家中盡量不要戴口罩。因為若戴口罩時說話，口水會留在上面，如不定時更換，水份會變成霉菌，會藉呼吸吸進體內；用布口罩更要時時清洗乾淨。「無規定多久要換一次口罩，只要是打了噴嚏、有污物在上面、被汗水滴濕就需更換。」

戴口罩跑步須知

疫情令生活改變不少，就連到室外跑步都要戴上口罩，有指跑步戴口罩會吸回呼出的二氧化碳有損健康，曹醫生引述外國研究，此舉沒大礙，反而此情況下不宜把心肺功能「推得太盡」：「戴住口罩跑步比不戴口罩更具挑戰、更辛苦，侷住自己心肺功能會較差，要適量地調低運動量，如不要強行跑回過往的速度和時間，如80%的可承受力度便可。如以往的一樣激烈，有機會引發心血管或其他問題。」

▲ 做運動時戴上口罩，應將強度減低，以免身體負荷過量。（iStock）

有一點必須提點的是，今秋必須打流感預防針、肺炎鏈球菌針，外國有研究文獻顯示，注射預防針後，入院及留院的機會都較低，這可移除一部分危險。曹醫生說：「因入秋後，當流感肆虐加上新冠肺炎疫情，情況會更複雜。因此早打預防針會較著數，每年都千叮萬囑巿民，打流感針宜早不宜遲，因流感針一般可覆蓋至來年4月份，大家感染的風險是一樣的，早於10月打，覆蓋的時間可達半年，愈遲打愈『不著數』。」

防疫下覆診

曹醫生提醒疫情下，要做足個人衞生和防疫措施，如勤洗手20秒，無水手就以酒精搓手液搓手；戴好口罩，有需要時定時更換；保持社交距離，暫時少外出少聚會。

部分診所縮短了開放時間，或把非緊急服務暫停，部分長期病患者需延遲覆診日期。「以藥物來控制大病情的長期病人，手上有的藥物先用住；如藥物已服光，要事先安排怎取藥，可先聯絡醫生再由後輩代為取藥。急病者則一定要去見醫生為上策。」

記者：周美好