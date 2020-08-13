【新冠肺炎】深圳有巴西雞翼表面驗出病毒　本港凍肉商指會向入口商取檢疫證明

▲ 本港凍肉商指，巴西凍肉貨源多做批發，食肆入貨較多，零售層面的購買的比例不高，市民多買泰國貨。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情持續，深圳市疫情防控指揮部辦公室今日（13日）表示，發現一份巴西進口急凍雞翼表面樣本驗出新冠病毒。有本港凍肉商指，巴西凍肉貨源多做批發，食肆入貨較多，零售層面的購買比例不高，市民多買泰國貨；亦強調會加強店舖及冷凍櫃清潔消毒工作，並向入口商取檢疫證明等，保障消費者。

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昇暉凍肉食品有限公司負責人梁先生認為，今次屬個別事件，行內已知食環署及海關有因應疫情加強抽驗食品，相信政府部門會做好把關工作，因此不太擔心。他提及，疫情下市民多留在家中煮食，食肆現時亦不能做晚市堂食生意，凍肉批發生意僅剩約1成半，但門市零售市況則比以往多25%至35%，顧客到店次數減，但每次都會購買2、3日存貨。

▲ 市民選購凍肉產品。（曾耀輝攝）

本地凍肉批發商、泰豐凍肉食品負責人陳先生表示，知悉有關新聞後，會向入口商了解更多產品的衞生詳情，相信暫時巴西凍肉產品的供貨量不會受影響，只是疫情下運貨船期有時候會出現延遲。他指，巴西凍肉貨源價錢較平，而且質素均勻，本港食肆有6、7成凍肉產品都是來自當地，因此其店的巴西凍肉產品多做批發，零售層面的顧客多購買美國、泰國的無激素貨源。

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榮發凍肉店主陳太亦言，自從巴西曾發生黑心肉事件後，近年顧客已多選購泰國、丹麥、日本等地入口家禽類產品，近年零售的巴西雞翼數量比例不高，但市場仍有一定需求，相信暫時不會暫停出售巴西貨源，亦會向入口商拎取檢疫證明，確保出售的產品安全。

凍肉商皆稱，會加強店舖冷凍櫃及舖面的清潔消毒工作，員工在處理貨品時亦會戴上手套、口罩等，並適時提醒顧客減少觸摸凍肉產品等，保障員工工作及食客購買安心。

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記者：陳曉瑩