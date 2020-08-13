男生涉管有鐳射筆開審 將質疑鐳射筆能否呈堂

▲ 警員張俊輝今於九龍城裁判法院作供。(經濟日報記者攝)

去年8.5有人發起三罷，23歲男生涉於黃大仙管有1枝鐳射筆，事隔逾半年後，被票控管有攻擊性武器罪，他早前否認控罪，案件今（13日）於‪九龍城裁判法院開審。辯方指控警方處理證物程序有問題，將爭議涉案鐳射筆可否呈堂。警員作供則指，案發時被告曾用手指黃大仙紀律部隊宿舍，看見警車後又卻步，認為他形跡可疑。

被告李俊科（23歲），案發時為學生，傳票控罪指他於2019年8月5日，在‪黃大仙睦鄰街7號‬遊樂場管有攻擊性武器，即1枝鐳射筆。

辯方大律師郭憬憲在開庭時透露，經過過去數宗涉及鐳射筆的訴訟，辯方發現警方處理證物程序有問題，故將爭議鐳射筆可否呈堂。

案發當日隸屬東九龍梯隊的警員張俊輝作供指，他在案發當日下午發現多人在場聚集，並看見被告背包腫脹，被告手指向黃大仙紀律部隊宿舍，及後離開，遇到警車後突然卻步。張認為他形跡可疑進行截查，發現其背包內有黑色噴漆、防毒面具、鐳射筆、口罩、手套等物品。

張又供稱，案發前兩天，黃大仙紀律部隊宿舍曾被暴徒襲擊，牆身及大廈單位曾被噴字及破壞，所以對被告行為起疑。

辯方盤問下，張解釋當時多個因素令他覺得被告可疑，分別是被告的背包腫脹，被告以手指向黃大仙紀律部隊宿舍，之後突然卻步，以及戴黑色口罩及太陽眼鏡，張強調基於所有因素才令他覺得可疑。辯方問及張，單以背包腫脹及卻步懷疑被告會進行破壞是否不合理，張否認。但被問到戴口罩及太陽眼鏡會進行破壞是否合理懷疑，張同意說法。

辯方質疑警員並沒有合理基礎指他犯法，張不同意。被問到被告當時干犯了什麼罪行，或將會干犯什麼罪行，張承認他未能說出。辯方質疑張搜查背包是非法搜查，張則表示搜查前的確不知道背包內有何物件，當時亦沒有問及被告為何會指著紀律部隊宿舍等。案件押後至9月16日到西九龍裁判法院續審。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM

記者：林欣樂