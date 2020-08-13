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薛永恒：在美無資產無懼制裁　社會混亂窒礙香港高科技發展

政治 19:05 2020/08/13

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

薛永恆稱，完全不害怕美國制裁。（短片截圖）

美國早前制裁11名中港官員，其他政府官員在不同場合均被問及，會否擔心制裁。創科局局長薛永恒不僅表示完全沒怕過，更直斥美國的制裁不知所謂，又透露自己在美國完全沒有資產、沒有護照。

薛永恒今日接受民建聯立法會議員葛珮帆訪問時，謂自己是一個土生土長的中國人、香港人「生於斯、長於斯、亦可能死於斯」薛永恒稱，自己非常愛香港，「國家亦是我的祖國」，希望有了港區國安法，香港能保證國家安全，又希望中國成為一個偉大、全面復興的國家之際，香港的貢獻

對於美國限制高科技產品出口香港，薛永恒稱是損人不利己的行為，雖然無形香港的公司帶來不便，但美國公司同樣要承受損失。他續指，所謂管制措施名下的科技產品，都是一般的通訊器材和電子零件，未必會影響香港本身的高科技發展，因為過往的中美矛盾，已經對入口敏感科技造成不少限制，香港的機構和科研單位已經習慣相關過程。薛永恒又指，並非只有美國供應科技，還有歐洲、日本等其他國家。

不過，薛永恒指出，香港出現混亂反而窒礙香港科技發展。薛永恒稱，2014年，香港創科公司每年吸引約12.4億元風險投資基金，2018年則升高至163億元，但到了2019年，只剩90多億元，薛永恒認為，去年出現社會不穩令投資者卻步。薛永恒謂，國安法有助香港社會回復平穩，對科技發展有正面影響。形容香港能夠再起飛，創科發展是非常重要的一環。

對於未來如何推動香港創科發展，薛永恒認為最重要的是協作、溝通、人才，而目的只有兩個：重振香港經濟及改善民生。

撰文 : 傅流瑩

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