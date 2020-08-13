【我要去旅行】日本京都新酒店高科技面部辨識check-in　最平每晚$435鄰近清水寺錦市場【內附連結】

▲ 京都全新酒店「sequence | KYOTO GOJO」於8月初開幕，位於五条站附近，來往觀光熱點夠方便。（酒店提供）

盡管日本新冠肺炎疫情仍未受控，但當地最新的旅遊消息一直受港人關注，期待疫情好轉後立即飛到日本玩個夠本。其中關西人氣旅遊熱點京都最近就有全新酒店「sequence | KYOTO GOJO」進駐。

酒店座落於京都中心烏丸通，市營地鐵五条出口步行只需2分鐘便可到達，鄰近清水寺及錦市場等必遊景點，就算到京都車站亦非常便利。

▲ 房間以黑白為主調，光猛簡潔。（酒店提供）

有別於一般傳統酒店，「sequence | KYOTO GOJO」會採用面部辨識系統，以ICT智能技術機器為客人自助辦理入住及退房手續，節省等候時間。

▲ 酒店採用先進的面部辨識系統，住客可自助辦理入住及退房手續，省時方便。（酒店提供）

住宿時間亦夠彈性，入住及退房時間分別延至下午2時及5時，“Anytime Breakfast” 早餐時段更延至中午12時，讓住客毋須為吃早餐而匆忙慌亂，時間分配更稱心。

酒店的2樓至9樓為客房，設計靈感源自歷史悠久的京都水墨畫文化，以黑白色為主調，型格中帶幾分神秘感。而全酒店只有8間的THEATER ROOM則設有獨有的大型投影幕，最多可住4人，最適合親子遊或閏蜜遊。

▲ 1樓BAR LOUNGE可看到烏丸通景色，並會不定期舉辦與京都相關的活動，如清酒主題的KIKIZAKE NIGHT等。（酒店提供）

其餘設施還有開放式酒吧，以及「sequence | KYOTO GOJO」獨有的岩盤浴及桑拿房THE BATH＆THE SAUNA，讓旅客暢遊京都後得以放鬆身心，掃走一天疲憊。

▲ 最底層有大浴池、岩盤浴、具香氣的大型蒸汽桑拿浴室，以及用雨及瀑布作設計概念的淋浴設備。（酒店提供）

sequence | KYOTO GOJO

地址︰京都府京都市下京區五条烏丸町409號

房間：Limited Queen每晚6,000円（約435港元）

網址︰www.sequencehotels.com/kyoto-gojo

記者︰黃依情