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【新冠肺炎】中電龍鼓灘發電廠飯堂廚房的員工確診　18名職員已接受病毒檢測

社會 19:12 2020/08/13

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中電表示，一名龍鼓灘發電廠飯堂廚房工作的員工確診。（資料圖片）

中華電力有限公司（「中華電力」）今日（13日）表示，在8月11日下午接獲承辦商通知，一名在龍鼓灘發電廠飯堂廚房工作的承辦商員工初步確診，之後再做檢測後確診。

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有關承辦商員工於8月11日早上仍有上班，進入發電廠前已通過體溫探測，工作期間亦有佩戴外科口罩。他於當天中午接獲檢測結果後，已立即回家，並於當天入院接受治療。

中電已為龍鼓灘發電廠飯堂、青山發電廠飯堂以至附近的相關設施，包括洗手間、更衣室及公司巴士等，進行消毒及深層清潔，而涉事的龍飯堂亦已暫停開放。

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中華電力及承辦商公司指已安排曾與該名承辦商員工一同在飯堂工作的職員接受病毒檢測，包括2名中華電力員工及16名承辦商員工，全部檢測結果都是陰性。同時已就事件通知相關政府部門，並再次提醒同事及承辦商員工，要時刻提高警覺、保持社交距離和注意個人衛生，以及在工作或非工作時間採取所有必要的防疫措施。

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中電指出早前已制定應變計劃，包括安排員工在家和不同地點分開工作，若有員工懷疑受到感染或確診，會立即採取緊急應變措施，包括外聘專業清潔和消毒團隊進行清潔及消毒，以及安排在不同地點當值的員工接手相關工作等，以確保供電服務不受影響。

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記者：伍瑋瑋

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