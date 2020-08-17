【補習強人】小三轉校重讀小一改變命運　張欣欣教學生涯難忘患癌女生逆境求學

▲ 中文補習名師張欣欣因小三轉校重讀小一，從此改變命運。在他十多年的補習生涯中，難忘患癌女生逆境求學。

所謂教學相長，在教學過程中不單學生受益，老師又何嘗沒有受學生啟發。47歲的中文補習名師張欣欣因小學三年級轉校重讀小一，從此改變命運，愛上學習並醉心中文，更以中文教學為一生事業。張欣欣投身補習界十多年，教過無數學生，見證多屆學生畢業，其中一位患癌女生逆境求學直至生命盡頭，令他深感要珍惜當下「想做就去做」。

▲ 張欣欣自小愛上閱讀並醉心中文，更以中文教學為一生的事業。（曾耀輝攝）

重讀小一成績躍進迷上中文

張欣欣兒時在牛頭角的路德會聖馬太學校就讀，媽媽安排他小學三年級時轉校至同區的男校聖若瑟英文小學，不過要重讀小一。他自言讀書成績一向麻麻，可是當時比別人多讀了兩年書，卻成為他學習路上的轉捩點。

根基打好了，從此成績名列前茅，在學業上改變我的一生。

▲ 小三時，媽媽安排張欣欣（右）轉校重讀小一，他自此成績名列前茅。（相片由受訪者提供）

他中學升讀聖若瑟英文中學，卻被老師視為「麻煩學生」。在中二打籃球時，他巧遇來自男校英華書院的波友，得悉該校招收中三插班生，於是暪著父母報名兼面試，獲取錄後才向父母坦白，成功說服他們讓他轉校。

自小喜歡閱讀的張欣欣對金庸的武俠小說尤其著迷，愈讀愈捨不得放手，才發覺中文魅力之大，「看文字腦海浮現的畫面更多變」。加上他當時的中文成績特別好，獲得老師青睞，自然願意在中文再下苦工。後來他入讀香港大學，亦選擇雙主修中文及中國歷史，其後再完成哲學碩士學位。

▲ 張欣欣畢業於香港大學中文系，雙主修中文及中史，之後修讀哲學碩士學位。（相片由受訪者提供）

受患癌女生啟發「想做就去做」

張欣欣早已打算畢業後投身教育工作，在修讀碩士學位期間，他膽粗粗在屋邨開辦了一間補習社，教小學生功課、補中英數，首次踏足教育界，慢慢掌握如何與小朋友相處。碩士畢業後，他曾在一間私立中學教過一段短時間，該校另有開辦補習社，機緣巧合下他轉做中文補習老師，一做便是十多年。

這十多年的補習生涯中，他遇過無數學生，其中一位令他至今難忘。他回想有一位女生在中三、中四跟他補習，當時女生喜歡戴帽，他亦讚賞過對方的帽子漂亮，她只是一笑置之，後來他才知道真相。

原來女生小時候已患癌，並要長期接受化療，因脫髮而戴帽。

▲ 張欣欣回想當年邊讀碩士邊開補習社，不知不覺投身補習界十多年。（曾耀輝攝）

女生跟他說即使不知自己的生命長短，也希望好好讀書、努力考試，不因患病而自暴自棄。女生畢業後，一次張欣欣與媽媽飲茶時巧遇她，剛好他身上有打算送給學生的韓國K-POP演唱會門票，知道女生喜歡K-POP就把門票送給她。女生表示正好想看這場演唱會，卻買不到門票。

那時張欣欣心裡明白她的病未能根治，只希望她有機會看到喜歡的演唱會。數年前，張欣欣獲悉女生不敵病魔離世，更啟發他「想做就去做，別讓自己後悔」。

教子女背唐詩學中文遊戲化

張欣欣與太太育有5歲女兒和3歲兒子，他沒有刻意栽培子女的中文能力，只是作為中文老師，他有更多方法教好孩子中文。他表示幼兒階段記憶力強，會教小朋友背唐詩，「只要每日背一句半句，幾日後便掌握整首四言詩」。雖然背詩看似沉悶，但他將學中文遊戲化，放置很多公仔陪女兒背詩，令她感覺有「觀眾」注意她，滿足感大增。

▲ 張欣欣與太太育有5歲女兒和3歲兒子，他教子女背唐詩學中文。（相片由受訪者提供）

本地中文科課程愈來愈深，教授範圍及考試題型愈來愈多，張欣欣指女兒K2已有閱讀理解，程度已不能與他小時候相比。至於家長也無可奈何，自己沒辦法教好孩子中文，惟有安排他們補習。張欣欣不諱言小學中文補習市場大，近年他任職的補習社也有開辦小學中文補習班，他亦會繼續在補習行業拼搏。

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記者︰駱秀玲

場地︰kubrick 油蔴地店