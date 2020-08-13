  • 29°C
香港時間 : 2020813日 (四) 21:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【JUPAS放榜】中大取錄1狀元及16榜眼　女榜眼入讀新傳盼以熱誠記錄動人故事

社會 19:23 2020/08/13

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

考獲6科5**的女榜眼李鎧彤（左）將入讀中大新聞與傳播學，其孖生姊妹李鎧而亦將入讀中大藝術。（中大提供）

大學聯招（JUPAS）今日（13日）放榜，今年誕下的7名考獲7科5**的文憑試「狀元」，中大取錄其中1名來自聖保羅男女中學的男狀元黃摯毅，入讀理學（大類收生），擬專修細胞及分子生物學，同時罕有地有「榜眼」入讀新聞與傳播學。

中大今日發布新聞稿介紹所獲取錄的部分尖子，校方形容狀元黃摰毅對科學有敏銳觸覺，求學時參加比賽，對生物科產生極大興趣，於去年赴匈牙利參加國際生物奧林匹克比賽，取得銀獎。

黃同學對腦部研究尤其著迷，有開設網上頻道，專門分享及研究腦部分子細胞的課題。考試因疫情一再延期，備試倍添壓力，但亦啟發他靈活學習，運用對腦部運作的認識，分時段專注修習不同學科，適時休息、看小說等放鬆心情，增加溫習效率。校方引述摰毅計劃日後到外國攻讀博士課程，期望貢獻生物科研的發展。

來自聖保羅男女中學的男狀元黃摯毅將入讀中大理學（大類收生），計劃專修細胞及分子生物學。（中大提供）

中大今年同時取錄16名考獲6科5**的「榜眼」，分別入讀醫學（環球醫學領袖培訓專修）、環球商業學、數學精研及新聞與傳播學等4個課程。

其中1名女榜眼李鎧彤入讀中大新聞與傳播學，據中大校方指，鎧彤曾在其就讀中學舉辦的訪問團擔任要員，親身體驗採訪、紀錄、編輯及出版，過程中學懂面對不同的人和群體時所需的技巧，並領會靈活運用文字的魅力，她同時透過個人網上平台分享隨筆如散文和新詩等，從中體會到「從傳統紙媒發展成網媒所面對的變化與挑戰，加深對新聞專業的認識」，希望以熱誠記錄動人的故事。鎧彤的孖生姊妹李鎧而，亦以最佳5科34分佳績，將入讀中大藝術。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：馮琪雅

相關文章

【JUPAS放榜】入大學率37.5%勝去年　港大取錄4狀元3讀醫　1人選中大理學
今日 00:00
【JUPAS放榜】入大學率37.5%勝去年　港大取錄4狀元3讀醫　1人選中大理學
【JUPAS放榜】港大推3獎學金助學生追科研夢　首年涉200萬元約80人受惠　
今日 14:30
【JUPAS放榜】港大推3獎學金助學生追科研夢　首年涉200萬元約80人受惠　
【JUPAS放榜】港大經聯招取錄150名醫科生　囊括3名讀醫文憑試狀元
今日 18:14
【JUPAS放榜】港大經聯招取錄150名醫科生　囊括3名讀醫文憑試狀元
香港中文大學 大學聯招 聖保羅男女中學

最高瀏覽

【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
11:48 2020/08/12
【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
【身教育兒】修路工心酸剖白被嘲「不讀書做這行」　老師媽媽一句話身教兒子化解尷尬
13:24 2020/08/12
【身教育兒】修路工心酸剖白被嘲「不讀書做這行」　老師媽媽一句話身教兒子化解尷尬
【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步
今日 09:49
【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步