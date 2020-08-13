【JUPAS放榜】中大取錄1狀元及16榜眼　女榜眼入讀新傳盼以熱誠記錄動人故事

▲ 考獲6科5**的女榜眼李鎧彤（左）將入讀中大新聞與傳播學，其孖生姊妹李鎧而亦將入讀中大藝術。（中大提供）

大學聯招（JUPAS）今日（13日）放榜，今年誕下的7名考獲7科5**的文憑試「狀元」，中大取錄其中1名來自聖保羅男女中學的男狀元黃摯毅，入讀理學（大類收生），擬專修細胞及分子生物學，同時罕有地有「榜眼」入讀新聞與傳播學。

中大今日發布新聞稿介紹所獲取錄的部分尖子，校方形容狀元黃摰毅對科學有敏銳觸覺，求學時參加比賽，對生物科產生極大興趣，於去年赴匈牙利參加國際生物奧林匹克比賽，取得銀獎。

黃同學對腦部研究尤其著迷，有開設網上頻道，專門分享及研究腦部分子細胞的課題。考試因疫情一再延期，備試倍添壓力，但亦啟發他靈活學習，運用對腦部運作的認識，分時段專注修習不同學科，適時休息、看小說等放鬆心情，增加溫習效率。校方引述摰毅計劃日後到外國攻讀博士課程，期望貢獻生物科研的發展。

▲ 來自聖保羅男女中學的男狀元黃摯毅將入讀中大理學（大類收生），計劃專修細胞及分子生物學。（中大提供）

中大今年同時取錄16名考獲6科5**的「榜眼」，分別入讀醫學（環球醫學領袖培訓專修）、環球商業學、數學精研及新聞與傳播學等4個課程。

其中1名女榜眼李鎧彤入讀中大新聞與傳播學，據中大校方指，鎧彤曾在其就讀中學舉辦的訪問團擔任要員，親身體驗採訪、紀錄、編輯及出版，過程中學懂面對不同的人和群體時所需的技巧，並領會靈活運用文字的魅力，她同時透過個人網上平台分享隨筆如散文和新詩等，從中體會到「從傳統紙媒發展成網媒所面對的變化與挑戰，加深對新聞專業的認識」，希望以熱誠記錄動人的故事。鎧彤的孖生姊妹李鎧而，亦以最佳5科34分佳績，將入讀中大藝術。

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責任編輯：馮琪雅