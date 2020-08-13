被指欠租10個月 鄧成波遭入稟追租逾1200萬

▲ 資深投資者鄧成波遭業主入稟高等法院追租。(資料圖片)

資深投資者鄧成波名下公司，去年以月租115萬租賃位於尖沙嘴彌敦道182號全幢物業作酒店用，日前遭業主「麻雀館大王」4名家族成員入稟高等法院，指自去年10月始未有繳付租金，遂入稟追討欠租連利息等共逾1,206萬元。

原告為石炳祥、石炳璋、石炳濂及石炳祐，答辯人為永泰成有限公司。原告為「麻雀館大王」家族成員；根據公司註冊處資料，答辯人董事為鄧成波及鄧耀昇。

入稟狀指，雙方於2019年1月簽訂租賃協議，以月租115萬租賃尖沙嘴彌敦道182號全幢物業，租約維期5年，另須支付差餉及管理費等費用。

原告指答辯人自2019年10月始未有繳付租金，原告透過律師去信追討不果，遂入稟追討欠付租金連同差餉涉款共逾1,168萬元，另追討利息逾37萬港元，原告向答辯人共追討逾1,206萬元。資料顯示，尖沙嘴彌敦道182號現為簡悅酒店。

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記者：林育慧

