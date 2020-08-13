瑪嘉烈及仁濟醫院分別再發現多3名病人帶有耳念珠菌　院方正對病人緊密接觸者展開追蹤篩查

▲ 九龍西醫院聯網發言人公布，瑪嘉烈醫院進行追蹤篩查後，再發現多一名79歲女病人帶有耳念珠菌，但並無感染徵狀。(經濟日報資料圖片)

就早前公布有病人帶有耳念珠菌，九龍西醫院聯網發言人今日（13日）公布，瑪嘉烈醫院進行追蹤篩查後，再發現多一名79歲女病人帶有耳念珠菌，但並無感染徵狀，病人現已出院。院方根據既定指引，繼續對病人的緊密接觸者展開追蹤篩查。



另外，仁濟醫院進行追蹤篩查後，再發現多兩名在同一內科男病房的病人，年齡分別為97歲及93歲，帶有耳念珠菌，但並無感染徵狀，其後因自身疾病分別於7月27日及8月1日離世。



當局指，兩間醫院已徹底清潔及消毒相關病房，及繼續嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衞生，並會繼續緊密監察病人的情況，亦已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。

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責任編輯：洪芷晴