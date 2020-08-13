  • 29°C
香港時間 : 2020813日 (四) 21:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

瑪嘉烈及仁濟醫院分別再發現多3名病人帶有耳念珠菌　院方正對病人緊密接觸者展開追蹤篩查

社會 19:55 2020/08/13

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

九龍西醫院聯網發言人公布，瑪嘉烈醫院進行追蹤篩查後，再發現多一名79歲女病人帶有耳念珠菌，但並無感染徵狀。(經濟日報資料圖片)

就早前公布有病人帶有耳念珠菌，九龍西醫院聯網發言人今日（13日）公布，瑪嘉烈醫院進行追蹤篩查後，再發現多一名79歲女病人帶有耳念珠菌，但並無感染徵狀，病人現已出院。院方根據既定指引，繼續對病人的緊密接觸者展開追蹤篩查。
　　 
另外，仁濟醫院進行追蹤篩查後，再發現多兩名在同一內科男病房的病人，年齡分別為97歲及93歲，帶有耳念珠菌，但並無感染徵狀，其後因自身疾病分別於7月27日及8月1日離世。
　　 
當局指，兩間醫院已徹底清潔及消毒相關病房，及繼續嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衞生，並會繼續緊密監察病人的情況，亦已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM

責任編輯：洪芷晴

相關文章

瑪嘉烈醫院再有兩人感染耳念珠菌 分別已出院及正在隔離
21:19 2020/08/04
瑪嘉烈醫院再有兩人感染耳念珠菌 分別已出院及正在隔離
瑪嘉烈醫院再多3人感染耳念珠菌　正接受隔離情況穩定
22:24 2020/08/07
瑪嘉烈醫院再多3人感染耳念珠菌　正接受隔離情況穩定
瑪嘉烈醫院再多3女病人帶有耳念珠菌　正隔離治療情況穩定
22:46 2020/08/10
瑪嘉烈醫院再多3女病人帶有耳念珠菌　正隔離治療情況穩定
疫情 衞生防護中心 仁濟醫院 瑪嘉烈醫院

最高瀏覽

【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
11:48 2020/08/12
【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
【身教育兒】修路工心酸剖白被嘲「不讀書做這行」　老師媽媽一句話身教兒子化解尷尬
13:24 2020/08/12
【身教育兒】修路工心酸剖白被嘲「不讀書做這行」　老師媽媽一句話身教兒子化解尷尬
【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步
今日 09:49
【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步