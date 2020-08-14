【開心速遞】傳「細龍太」被踢出《愛回家》　陳偉琪疑遭TVB「放逐」

▲ 鄭世豪早前邀陳偉琪為他的新歌拍MV。

入行七年的陳偉琪憑著36E驕人身材獲封新一代「咪神」，三年前她憑著於TVB劇集《愛‧回家之開心速遞》演「細龍太」而為人認識，不過昨日有報道指陳偉琪接連番爆出負面新聞，形象太差，故將她踢出《愛回家》劇組，而此劇可能成為其電視生涯的告別之作。

《愛‧回家之開心速遞》捧紅了不少配角，而陳偉琪飾演的「細龍太」可說是其中一個，不過她將要淡出劇組。

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▲ 陳偉琪有傳被踢出《愛．回家》劇組。（取自instagram）

本月5日播映的《愛．回家》交代細龍生（鄭世豪飾）與細龍太）要話別，這一集可能是陳偉琪最後現身《愛‧回家之開心速遞》，只因近日有指其形象太負面，故被TVB「放逐」踢出劇組。

而該集播映後，拍檔鄭世豪於IG表示送上新歌《只准你話我是傻》給陳偉琪，似戲內戲外均向她道別，而網民也不捨得「細龍太」。

有指陳偉琪近月已經沒有工作，連《三日兩夜》也水沒份參與。

從其IG所見，近日她生活比較清閒，只見她於IG分享喜愛的波鞋，以及為護膚品「開箱」作介紹。

▲ 近日前陳偉琪生活悠閒，於IG推介護膚品。（取自instagram）

今年29歲的陳偉琪入行7年，起初只於劇集演大配角，直至三年前加入處境劇《愛．回家之開心速遞》演細龍太而為人認識，正植上位之際的她卻於去年10月25日在跑馬地撞車，且未能通過酒精呼氣測試而被捕，而陳偉琪最終被判罰款5,000元及停牌1年，並需自費參加駕駛改進課程。

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▲ 今年初陳偉琪因醉駕案件而出庭應訊。(東星圖片)

不過今年六月份，陳偉琪被媒體影到，於灣仔餐廳與一名外籍男士表現親密，與對方纏綿擁抱親嘴。

而曾表示會考慮戒酒的她則明顯有醉意，同時更被懷疑Vicky背著拍拖三年的健身教練男友Billy Tam出軌。之後，她又被影到跟女友人夜蒲兼當街食煙，負面新聞一單接一單，故有指TVB決定「放逐」她。

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