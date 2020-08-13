【新冠肺炎】食肆員工免費檢測服務下周四截止登記　食環署：呈初步陽性個案有17個

▲ 食環署今日（13日）表示 ，為食肆員工提供自願性質的一次性免費2019冠狀病毒病檢測服務，將於8月20日（星期四）下5時截止登記。(經濟日報資料圖片)

食環署今日（13日）表示 ，為食肆員工提供自願性質的一次性免費2019冠狀病毒病檢測服務，將於8月20日（星期四）下5時截止登記。食環署再次呼籲食物業界積極參加計劃，並於限期前透過食環署網站上網登記。



食肆員工檢測服務由7月17日開始，食肆員工，包括持牌普通食肆、持牌小食食肆、持牌水上食肆、持牌工廠食堂、學校食堂、員工食堂、公眾街市熟食／小食攤檔和持牌熟食小販攤檔，可獲提供一次性免費病毒檢測服務。



署方表示，截至昨日（12日）， 檢測承辦商已到約6,680間食肆派發逾129,400個樣本瓶，並收回超過69,800個樣本作檢測。檢測承辦商已對大部分收回的樣本完成檢測，並已把檢測結果呈初步陽性的樣本轉交衞生署衞生防護中心跟進，至今檢測結果呈初步陽性的個案合共有17個。

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責任編輯：洪芷晴