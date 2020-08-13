【新冠肺炎】巴西進口急凍雞翼藏病毒　食安中心：有關批次雞翼沒有在港發售

▲ 食環署食物安全中心今日（13日）表示，初步調查發現，有關批次雞翼沒有在港發售。為審慎起見，作為預防性措施，中心已即時加強從進口及批發層面抽取來自巴西的冷藏雞肉樣本作新型冠狀病毒檢測。(經濟日報資料圖片)

食環署食物安全中心今日（13日）表示，因應深圳市疫情防控指揮部辦公室的信息指深圳發現一份從巴西進口的雞翼表面樣本對新型冠狀病毒檢測結果呈陽性，已即時向深圳及巴西有關當局了解事件，並與本地主要進口商及零售商跟進。初步調查發現，有關批次雞翼沒有在港發售。為審慎起見，作為預防性措施，中心已即時加強從進口及批發層面抽取來自巴西的冷藏雞肉樣本作新型冠狀病毒檢測，並已即時暫停辦理相關廠房（註冊號：SIF601）的禽肉進口許可證申請。



中心發言人表示，根據現有科學資料，目前沒有證據顯示人類會透過食物感染新型冠狀病毒。此外，世界衞生組織和各地的食物安全風險評估機構亦認為，人類不太可能透過食物而感染新型冠狀病毒。儘管如此，由於生或未煮熟的食物屬於高風險食物，如果未經烹煮或加熱處理不足，進食受細菌或病毒污染的食物可能引致食物中毒。

中心會繼續跟進事件和採取適當行動，包括通知巴西有關當局及業界。調查仍然繼續；又提醒市民應徹底煮熟食物，避免食用生或未煮熟的動物產品，以及分開處理生熟食物，特別是處理生肉及內臟，以免食物交叉污染；並時刻保持個人、食物及環境衞生。

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責任編輯：洪芷晴