  • 29°C
香港時間 : 2020813日 (四) 21:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】巴西進口急凍雞翼藏病毒　食安中心：有關批次雞翼沒有在港發售

社會 20:43 2020/08/13

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

食環署食物安全中心今日（13日）表示，初步調查發現，有關批次雞翼沒有在港發售。為審慎起見，作為預防性措施，中心已即時加強從進口及批發層面抽取來自巴西的冷藏雞肉樣本作新型冠狀病毒檢測。(經濟日報資料圖片)

食環署食物安全中心今日（13日）表示，因應深圳市疫情防控指揮部辦公室的信息指深圳發現一份從巴西進口的雞翼表面樣本對新型冠狀病毒檢測結果呈陽性，已即時向深圳及巴西有關當局了解事件，並與本地主要進口商及零售商跟進。初步調查發現，有關批次雞翼沒有在港發售。為審慎起見，作為預防性措施，中心已即時加強從進口及批發層面抽取來自巴西的冷藏雞肉樣本作新型冠狀病毒檢測，並已即時暫停辦理相關廠房（註冊號：SIF601）的禽肉進口許可證申請。

中心發言人表示，根據現有科學資料，目前沒有證據顯示人類會透過食物感染新型冠狀病毒。此外，世界衞生組織和各地的食物安全風險評估機構亦認為，人類不太可能透過食物而感染新型冠狀病毒。儘管如此，由於生或未煮熟的食物屬於高風險食物，如果未經烹煮或加熱處理不足，進食受細菌或病毒污染的食物可能引致食物中毒。

中心會繼續跟進事件和採取適當行動，包括通知巴西有關當局及業界。調查仍然繼續；又提醒市民應徹底煮熟食物，避免食用生或未煮熟的動物產品，以及分開處理生熟食物，特別是處理生肉及內臟，以免食物交叉污染；並時刻保持個人、食物及環境衞生。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM


責任編輯：洪芷晴

相關文章

【英國移民】港女廚師炮製2人3餐月花僅3千　11款英國超市新鮮食材最抵買推介
17:43 2020/08/12
【英國移民】港女廚師炮製2人3餐月花僅3千　11款英國超市新鮮食材最抵買推介
【新冠肺炎】深圳有巴西雞翼驗出新冠病毒　張竹君：煮熟後進食沒有問題
今日 17:45
【新冠肺炎】深圳有巴西雞翼驗出新冠病毒　張竹君：煮熟後進食沒有問題
【新冠肺炎】深圳有巴西雞翼表面驗出病毒　本港凍肉商指會向入口商取檢疫證明
今日 18:44
【新冠肺炎】深圳有巴西雞翼表面驗出病毒　本港凍肉商指會向入口商取檢疫證明
雞翼 批發 環境衞生 疫情 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
11:48 2020/08/12
【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
【身教育兒】修路工心酸剖白被嘲「不讀書做這行」　老師媽媽一句話身教兒子化解尷尬
13:24 2020/08/12
【身教育兒】修路工心酸剖白被嘲「不讀書做這行」　老師媽媽一句話身教兒子化解尷尬
【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步
今日 09:49
【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步