  • 29°C
香港時間 : 2020813日 (四) 21:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】美國商會調查出爐　39%公司考慮撤離香港

政治 21:03 2020/08/13

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

港區國安法已經實施個多月，美國商會最新調查顯示，有44%受訪者對香港營商前境感到悲觀，有39%稱公司會在短、中、長期撤離香港。

美國商會在本月7至11日進行調查，訪問了154間會員公司。有61%受訪者稱，公司不會因港區國安法撤資離，但有6%稱，公司會在短期內撤資，有32%指公司會在中、長期撤資。此外，有9%受訪者表示，個人會考慮在短期內離開香港，另有44%受訪者稱，個人考慮在中、長期離港，不過亦有47%稱不會離開。

調查又發現，有44%受訪者對香港營商前境感到悲觀，只有14%是樂觀，另外有10%的受訪者，對香港短期的營商環境樂觀，但對中、長期感到悲觀，亦有32%的受訪者對短期悲觀，但中、長期樂觀。

美國商會認為，考慮將公司撤離香港的趨勢，較之前兩個月明顯，但比較之下，個人層面考慮離港比例更高。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM

責任編輯：陳宛彤

相關文章

【美國制裁】出口美國港貨須標「中國製造」　邱騰華今日與本地主要商會舉行會議
今日 13:54
【美國制裁】出口美國港貨須標「中國製造」　邱騰華今日與本地主要商會舉行會議
【反修例】涂謹申指《緊急法》權力無邊無際　鍾國斌擔心有關法例令外商撤資
11:03 2019/08/28
【反修例】涂謹申指《緊急法》權力無邊無際　鍾國斌擔心有關法例令外商撤資
【港區國安法】香港美國商會：將繼續視港為國際業務基地　需時理解立法細節
20:17 2020/07/02
【港區國安法】香港美國商會：將繼續視港為國際業務基地　需時理解立法細節
經濟數據及調查 港區國安法

最高瀏覽

【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
11:48 2020/08/12
【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
【身教育兒】修路工心酸剖白被嘲「不讀書做這行」　老師媽媽一句話身教兒子化解尷尬
13:24 2020/08/12
【身教育兒】修路工心酸剖白被嘲「不讀書做這行」　老師媽媽一句話身教兒子化解尷尬
【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步
今日 09:49
【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步