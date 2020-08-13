【港區國安法】美國商會調查出爐　39%公司考慮撤離香港

港區國安法已經實施個多月，美國商會最新調查顯示，有44%受訪者對香港營商前境感到悲觀，有39%稱公司會在短、中、長期撤離香港。

美國商會在本月7至11日進行調查，訪問了154間會員公司。有61%受訪者稱，公司不會因港區國安法撤資離，但有6%稱，公司會在短期內撤資，有32%指公司會在中、長期撤資。此外，有9%受訪者表示，個人會考慮在短期內離開香港，另有44%受訪者稱，個人考慮在中、長期離港，不過亦有47%稱不會離開。

調查又發現，有44%受訪者對香港營商前境感到悲觀，只有14%是樂觀，另外有10%的受訪者，對香港短期的營商環境樂觀，但對中、長期感到悲觀，亦有32%的受訪者對短期悲觀，但中、長期樂觀。

美國商會認為，考慮將公司撤離香港的趨勢，較之前兩個月明顯，但比較之下，個人層面考慮離港比例更高。

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責任編輯：陳宛彤