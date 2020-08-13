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兆康苑童黨圍毆13歲男童案　8學生被捕涉襲擊至實際身體傷害

社會 21:10 2020/08/13

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（黃傑偉攝）

屯門兆康苑7月27日發生襲擊案件，當日凌晨2時45分，一名13歲少年途經兆康苑附近，與為數8名年齡相若的少年發生口角，眾人隨即對受害人拳打腳踢，男子反抗逃脫，奔至紫田村附近一涼亭稍作休息，豈料8人追至並再度襲擊事主，事主最後回家由家人陪同報警及送院。

警方接報後，案件交由屯門反黑組跟進，警方調查發現其中5人與受害人認識。警方指，受害人今年初由於疫情關係無需上課，期間於屋邨球場認識眾人，有人曾在4月要求事主交出700元以招待各人，惟事主未有理會，並與眾人斷絕來往，所以警方懷疑案件與金錢糾紛有關。

經過深入調查後，警方同日及翌日共拘捕7名涉案男子，及後至昨日再拘捕一名男子，被捕8人均為學生，年齡介乎13至15歲，涉襲擊至實際身體傷害被捕。

屯門警區反黑組第2隊主管羅芷盈督察指，對區內青少年罪行十分關注，對青少年暴力事件零容忍，呼籲青少年切勿動輒使用暴力解決問題。

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記者：黃傑偉

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