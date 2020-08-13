【新冠肺炎】港府：社區檢測陰性者不會獲發健康碼　樣本亦不送香港以外　

▲ 港府重申，普及社區檢測計劃檢測樣本不會送出香港以外。（經濟日報資料圖片）

政府發言人今日（13日）表示，普及社區檢測計劃下的檢測樣本不會送出香港以外，而檢測呈陰性者亦不會獲發健康碼，強烈譴責有人在網上散播謠言，刻意歪曲事實，企圖污蔑檢測計劃。

發言人重申，計劃只檢測新冠肺炎病毒，所有檢測均只會在香港進行，檢測樣本亦不會送出香港以外，在完成檢測用途後便會銷毁；檢測樣本與登記個人資料會分開處理，所以完全不涉私隱問題，而樣本瓶不會標示任何個人資料，檢測機構只知樣本瓶序號而並不知悉樣本屬何人。

發言人同時澄清，普及社區檢測計劃與健康碼是兩個完全不同的計劃，不存在接受檢測人士持陰性檢測結果會獲發健康碼，甚或可在特定時段到指定地方活動，重申健康碼計劃是為準備粵港澳三地通關之用，目前尚未推出。

發言人說，自願參與檢測的市民提供的個人資料會加密儲存在政府數據中心的伺服器內，供衞生署或其他相關部門作防疫用途，並且必須符合《個人資料（私隱）條例》（第486章）的規定，不會傳送至境外，所有個人資料與檢測結果會於計劃完成後一個月內刪除。

發言人補充，普及社區檢測計劃是回應社會多個月來對普及檢測的訴求，透過自願參與模式，為香港市民提供一次免費的病毒檢測服務，希望找出社區隱性患者，盡早診治，讓疫情早日受控。

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記者：陳曉瑩