【新冠肺炎】香港標準及檢定中心向 16 家口罩生産廠家頒發優質「正」印認証証書

▲ 香港標準及檢定中心於今(13日)表示，近日向 16 家口罩生産廠家頒發『優質「正」印』認証証書，証明該產品已達到相關的質量標準及特定要求。(經濟日報資料圖片)

新冠病毒全球蔓延，口罩成爲市民日常生活中必不可少的防護用品。香港標準及檢定中心於今(13日)表示，近日向 16 家口罩生産廠家頒發『優質「正」印』認証証書，証明該產品已達到相關的質量標準及特定要求，令消費者做好日常防護，保障自身安全及健康。

今次獲得『優質「正」印』認証的口罩生産廠家有 16 家，包括愛嘉護醫療科技有限公司、美藝香港集團有限公司、亞太工業安全設備、東莞誠信電子塑膠有限公司、廣東威思丁科技有限公司、廣東凱迪服飾有限公司、廣州加你醫療科技有限公司、康而妙醫療用品有限公司、Medipark Pty Ltd、天壹發展有限公司、Oxyair Mask HK、Pure Living Inc Limited、山河亞太有限公司、尚芳製品有限公司、招聘首業集 團國際有限公司、永明公司 (永盛國際企業有限公司經營)。

中心指，上述 16 家廠家生産的口罩已經過 檢定中心嚴格的測試，測試標準參照美國 ASTM F2100-19 或 歐盟 EN 14683:2019,以及中國 GB 15979:2002 進行，當中測試項目包括：細菌過濾效率 BFE %、顆粒過濾效率 PFE % (0.1 微米)、壓力差 (mmH2O/cm²或 Pa/cm2 )、合成血液滲透阻力 (mmHg)、可燃性測試或微生物清 潔度及細菌菌落總數、大腸菌群、綠膿杆菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌、真菌菌落總數等。

中心又提醒，目前市面上在售的口罩種類繁多且 質量良莠不齊，香港海關近月檢獲多款懷疑含菌量超標之外科口罩。市民在選購口罩時難以分辨真假， 而獲得優質「正」印認証的口罩，其包裝盒上均會標示『優質「正」印』標誌，可更易識別，能增強選購口罩的信心。

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責任編輯：洪芷晴