【JUPAS放榜】學友社接67宗求助　輔導顧問建議未獲取錄學生留意專上學院課程

▲ 學友社表示，放榜輔導熱線在聯招放榜單日（由早上10時至下午4時）共接獲67宗求助個案。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）今日（13日）放榜，學友社表示，放榜輔導熱線在聯招放榜單日（由早上10時至下午4時）共接獲67宗求助個案，當中31%為聯招課程、19%為非聯招自資學位課程 及19%為選招選科及策略。放榜輔導熱線將服務至下周四（20日）。

學友社學生輔導顧問吳寶城指，如學生未獲心儀聯招課程取錄，不少專上課程尚有剩餘學額，可留意各院校最新的招生安排及空缺。對於有不少同學因同時獲聯招及非聯招課程取錄而感到難以抉擇，他提醒，作出抉擇時，應優先考慮個人興趣及志向，配合長遠生涯規劃，切忌受院校名氣或學費資助等因素過份影響決定。



有部分求助同學表示打算先入讀「水泡科」，再申請轉讀心儀學系或大學。他又提醒，大學轉科或轉校成功與否基於很多不確定因素，過往不少同學勉強入讀課程，後來發現跟不上課程而難取得好成績申請轉科或轉校，浪費金錢及時間。

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責任編輯：徐紹軒