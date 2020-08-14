【新冠肺炎】8月13日新增69宗確診深水埗區最多 半山區豫苑北角港濤軒將軍澳藍塘傲上榜（一文看清新增確診大廈名單）
8月13日本港新增69宗新冠肺炎確診個案，65宗屬本地感染，衞生防護中心公布最新確診患者居住大廈，包括半山區豫苑、北角港濤軒、何文田峰景軒、紅磡黃埔花園、美孚新邨6期、將軍澳藍塘傲、大圍文禮閣、沙田富豪花園雅仕閣、沙田新城市廣場三期蕙蘭閣、深井碧堤半島、元朗錦綉花園、元朗翹翠峰、屯門龍門居等私人屋苑。
深水埗區最多新增確診個案共11宗、其次為元朗區8宗，九龍城及沙田各佔6宗。
8月13日全港各區新增確診患者居住大廈名單：
中西區(2)
- 堅尼地城同興樓——54女，8月10日發病，第4285宗
- 半山區豫苑1座——54男，8月9日發病，第4312宗
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南區(1)
- 薄扶林華富（一）邨華美樓——91女，無病徵本地個案，第4279宗
東區(3)
- 西灣河太安樓——27女，8月9日發病，第4273宗
- 北角港濤軒——78男，8月10日發病，第4283宗
- 北角仁德大廈——27男，8月5日發病，第4304宗
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觀塘(5)
- 牛頭角仁寧大廈——34男，8月9日發病，第4271宗
- 觀塘翠屏（南）邨翠櫻樓——60女，8月7日發病，第4289宗
- 觀塘順利邨利富樓——61男，8月5日發病，第4294宗
- 觀塘順利邨利康樓——55女，8月8日發病，第4309宗
- 觀塘順利邨利富樓——85女，8月10日發病，第4311宗
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黃大仙(2)
- 慈雲山萬年戲院大廈——52女，無病徵本地個案，第4290宗
- 慈雲山慈正邨正康樓——69男，8月9日發病，第4313宗
九龍城(6)
- 何文田何文田邨適文樓——68女，無病徵本地關連個案，第4258宗
- 何文田文福道5號峰景軒——23女，無病徵本地個案，第4266宗
- 何文田愛民邨建民樓——92女，無病徵本地個案，第4281宗
- 紅磡黃埔花園棕櫚苑4期 1座——31女，8月11日發病，第4287宗
- 紅磡樂嘉大廈——38男，8月8日發病，第4292宗
- 九龍城美東邨美東樓——41女，8月3日發病，第4299宗
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油尖旺(3)
- 旺角百利達廣場——40男，8月6日發病，第4261宗
- 旺角鴻禧大廈——30女，8月9日發病，第4264宗
- 油麻地富麗閣——41女，8月7日發病，第4284宗
深水埗(11)
- 深水埗美寧中心B座——42男，8月9日發病，第4250宗
- 荔枝角美孚新邨6期蘭秀道19號——94男，無病徵本地個案，第4256宗
- 荔枝角美孚新邨6期蘭秀道19號——86女，8月7日發病，第4257宗
- 深水埗福華街135號——42女，8月12日發病，第4260宗
- 深水埗鴻裕大廈A座——59男，無病徵本地個案，第4263宗
- 長沙灣發祥大廈；東涌迎東邨迎趣樓——30女，8月8日發病，第4275宗
- 長沙灣蘇屋邨海棠樓——42男，8月11日發病，第4276宗
- 長沙灣蘇屋邨劍蘭樓——52女，8月8日發病，第4291宗
- 深水埗醫局街金輝樓——24男，8月7日發病，第4278宗
- 深水埗普陞閣——21男，8月7日發病，第4280宗
- 深水埗普陞閣——67男，無病徵本地關連個案，第4300宗
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西貢(4)
- 將軍澳藍塘傲第7座——31男，8月8日發病，第4269宗
- 將軍澳藍塘傲7座——25女，8月10日發病，第4305宗
- 將軍澳景明苑旭景閣——53女，8月8日發病，第4297宗
- 將軍澳景明苑旭景閣——58男，8月4日發病，第4298宗
沙田(6)
- 大圍文禮閣4座；馬鞍山錦豐苑錦蘭閣——73男，8月8日發病，第4267宗
- 大圍美林邨美楓樓B座——45女，7月24日發病，第4296宗
- 沙田富豪花園雅仕閣——61男，8月8日發病，第4268宗
- 沙田富豪花園雅仕閣——62女，8月9日發病，第4310宗
- 沙田下禾輋——22男，無病徵本地關連個案，第4255宗
- 沙田新城市廣場三期蕙蘭閣——27男，8月10日發病，第4303宗
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大埔(1)
- 大埔太和邨翠和樓——23男，無病徵本地個案，第4262宗
北區(4)
- 粉嶺花都廣場7座——45女，無病徵本地關連個案，第4245宗
- 粉嶺祥華邨祥德樓——56男，無病徵本地關連個案，第4293宗
- 古洞寶樹花園三期——62女，8月10日發病，第4301宗
- 古洞寶樹花園三期；黃大仙黃大仙下邨龍順樓——40女，8月7日發病，第4302宗
葵青(2)
- 青衣青衣邨宜業樓——64女，8月11日發病，第4247宗
- 葵涌雍雅軒1座——48女，8月2日發病，第4282宗
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荃灣(4)
- 荃灣享和街——27女，8月11日發病，第4248宗
- 荃灣享和街——48女，8月12日發病，第4249宗
- 荃灣石圍角邨石桃樓B座——75女，8月8日發病，第4251宗
- 深井碧堤半島7座——57女，8月7日發病，第4277宗
元朗(8)
- 天水圍天恩邨恩福樓——25男，無病徵本地關連個案，第4252宗
- 天水圍天悅邨悅榮樓——50男，8月10日發病，第4288宗
- 元朗崇正新村——57女，8月10日發病，第4265宗
- 元朗錦綉花園荔枝東路——62女，7月31日發病，第4270宗
- 元朗攸壆路——21女，8月12日發病，第4295宗
- 元朗大旗嶺——62男，8月7日發病，第4306宗
- 元朗大旗嶺——59女，8月11日發病，第4307宗
- 元朗翹翠峰6座——63男，8月10日發病，第4308宗
屯門(3)
- 屯門寶田邨8座——49女，8月6日發病，第4259宗
- 屯門龍門居3座——54女，8月8日發病，第4272宗
- 屯門田景邨田裕樓——64男，8月1日發病，第4286宗
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責任編輯 李志強