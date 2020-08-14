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【新冠肺炎】8月13日新增69宗確診深水埗區最多　半山區豫苑北角港濤軒將軍澳藍塘傲上榜（一文看清新增確診大廈名單）

社會 01:35 2020/08/14

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

將軍澳藍塘傲。（資料圖片）

8月13日本港新增69宗新冠肺炎確診個案，65宗屬本地感染，衞生防護中心公布最新確診患者居住大廈，包括半山區豫苑、北角港濤軒、何文田峰景軒、紅磡黃埔花園、美孚新邨6期、將軍澳藍塘傲、大圍文禮閣、沙田富豪花園雅仕閣、沙田新城市廣場三期蕙蘭閣、深井碧堤半島、元朗錦綉花園、元朗翹翠峰、屯門龍門居等私人屋苑。

深水埗區最多新增確診個案共11宗、其次為元朗區8宗，九龍城及沙田各佔6宗。

8月13日全港各區新增確診患者居住大廈名單：

中西區(2)

  • 堅尼地城同興樓——54女，8月10日發病，第4285宗
  • 半山區豫苑1座——54男，8月9日發病，第4312宗
    • 點擊圖片放大

【新冠肺炎】康和一名82歲男院友於屯門醫院不治　累計66宗死亡個案

南區(1)

  • 薄扶林華富（一）邨華美樓——91女，無病徵本地個案，第4279宗

東區(3)

  • 西灣河太安樓——27女，8月9日發病，第4273宗
  • 北角港濤軒——78男，8月10日發病，第4283宗
  • 北角仁德大廈——27男，8月5日發病，第4304宗

【新冠肺炎】香港標準及檢定中心向 16 家口罩生産廠家頒發優質「正」印認証証書

觀塘(5)

  • 牛頭角仁寧大廈——34男，8月9日發病，第4271宗
  • 觀塘翠屏（南）邨翠櫻樓——60女，8月7日發病，第4289宗
  • 觀塘順利邨利富樓——61男，8月5日發病，第4294宗
  • 觀塘順利邨利康樓——55女，8月8日發病，第4309宗
  • 觀塘順利邨利富樓——85女，8月10日發病，第4311宗

【新冠肺炎】港府：社區檢測陰性者不會獲發健康碼　樣本亦不送香港以外　

黃大仙(2)

  • 慈雲山萬年戲院大廈——52女，無病徵本地個案，第4290宗
  • 慈雲山慈正邨正康樓——69男，8月9日發病，第4313宗

九龍城(6)

  • 何文田何文田邨適文樓——68女，無病徵本地關連個案，第4258宗
  • 何文田文福道5號峰景軒——23女，無病徵本地個案，第4266宗
  • 何文田愛民邨建民樓——92女，無病徵本地個案，第4281宗
  • 紅磡黃埔花園棕櫚苑4期 1座——31女，8月11日發病，第4287宗
  • 紅磡樂嘉大廈——38男，8月8日發病，第4292宗
  • 九龍城美東邨美東樓——41女，8月3日發病，第4299宗

【新冠肺炎】巴西進口急凍雞翼藏病毒　食安中心：已暫停相關廠房進口許可

油尖旺(3)

  • 旺角百利達廣場——40男，8月6日發病，第4261宗
  • 旺角鴻禧大廈——30女，8月9日發病，第4264宗
  • 油麻地富麗閣——41女，8月7日發病，第4284宗

深水埗(11)

  • 深水埗美寧中心B座——42男，8月9日發病，第4250宗
  • 荔枝角美孚新邨6期蘭秀道19號——94男，無病徵本地個案，第4256宗
  • 荔枝角美孚新邨6期蘭秀道19號——86女，8月7日發病，第4257宗
  • 深水埗福華街135號——42女，8月12日發病，第4260宗
  • 深水埗鴻裕大廈A座——59男，無病徵本地個案，第4263宗
  • 長沙灣發祥大廈；東涌迎東邨迎趣樓——30女，8月8日發病，第4275宗
  • 長沙灣蘇屋邨海棠樓——42男，8月11日發病，第4276宗
  • 長沙灣蘇屋邨劍蘭樓——52女，8月8日發病，第4291宗
  • 深水埗醫局街金輝樓——24男，8月7日發病，第4278宗
  • 深水埗普陞閣——21男，8月7日發病，第4280宗
  • 深水埗普陞閣——67男，無病徵本地關連個案，第4300宗

【新冠肺炎】食肆員工免費檢測服務下周四截止登記　食環署：呈初步陽性個案有17個

西貢(4)

  • 將軍澳藍塘傲第7座——31男，8月8日發病，第4269宗
  • 將軍澳藍塘傲7座——25女，8月10日發病，第4305宗
  • 將軍澳景明苑旭景閣——53女，8月8日發病，第4297宗
  • 將軍澳景明苑旭景閣——58男，8月4日發病，第4298宗

沙田(6)

  • 大圍文禮閣4座；馬鞍山錦豐苑錦蘭閣——73男，8月8日發病，第4267宗
  • 大圍美林邨美楓樓B座——45女，7月24日發病，第4296宗
  • 沙田富豪花園雅仕閣——61男，8月8日發病，第4268宗
  • 沙田富豪花園雅仕閣——62女，8月9日發病，第4310宗
  • 沙田下禾輋——22男，無病徵本地關連個案，第4255宗
  • 沙田新城市廣場三期蕙蘭閣——27男，8月10日發病，第4303宗

【新冠肺炎】新增20多宗初步確診　張竹君：一日情況很難斷定疫情是否已緩和

大埔(1)

  • 大埔太和邨翠和樓——23男，無病徵本地個案，第4262宗

北區(4)

  • 粉嶺花都廣場7座——45女，無病徵本地關連個案，第4245宗
  • 粉嶺祥華邨祥德樓——56男，無病徵本地關連個案，第4293宗
  • 古洞寶樹花園三期——62女，8月10日發病，第4301宗
  • 古洞寶樹花園三期；黃大仙黃大仙下邨龍順樓——40女，8月7日發病，第4302宗

葵青(2)

  • 青衣青衣邨宜業樓——64女，8月11日發病，第4247宗
  • 葵涌雍雅軒1座——48女，8月2日發病，第4282宗

【新冠肺炎】再多2名曾住張大偉僱傭中心印傭確診　長興大廈宿舍負責人家人亦確診

荃灣(4)

  • 荃灣享和街——27女，8月11日發病，第4248宗
  • 荃灣享和街——48女，8月12日發病，第4249宗
  • 荃灣石圍角邨石桃樓B座——75女，8月8日發病，第4251宗
  • 深井碧堤半島7座——57女，8月7日發病，第4277宗

元朗(8)

  • 天水圍天恩邨恩福樓——25男，無病徵本地關連個案，第4252宗
  • 天水圍天悅邨悅榮樓——50男，8月10日發病，第4288宗
  • 元朗崇正新村——57女，8月10日發病，第4265宗
  • 元朗錦綉花園荔枝東路——62女，7月31日發病，第4270宗
  • 元朗攸壆路——21女，8月12日發病，第4295宗
  • 元朗大旗嶺——62男，8月7日發病，第4306宗
  • 元朗大旗嶺——59女，8月11日發病，第4307宗
  • 元朗翹翠峰6座——63男，8月10日發病，第4308宗

屯門(3)

  • 屯門寶田邨8座——49女，8月6日發病，第4259宗
  • 屯門龍門居3座——54女，8月8日發病，第4272宗
  • 屯門田景邨田裕樓——64男，8月1日發病，第4286宗

【新冠肺炎】水務署粉嶺塘坑配水庫分包商再有一名員工確診　9名緊密接觸者需檢疫

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責任編輯　李志強

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