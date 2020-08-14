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【吳剛師傅】被指欠陳奕迅個唱門票涉款約3萬元　吳剛自稱患肺炎留院深圳未能還款

娛樂 10:22 2020/08/14

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被指欠陳奕迅個唱門票涉款3萬，吳剛自稱中肺炎深圳留院未能還債。

當年憑在《歡華滿東華》表演心口碎大石、飲滾油等深入民心的吳剛師傅，近日有消息指他確診患上新冠炎。據報，有事主去年9月向吳剛訂了34張陳奕迅演唱會門票，涉款超過3萬元，主辦單位取消演出後於4月已處理好一切退款手續，然而事主至今未仍收到任何款項，就此報警處理。吳剛師傅則報稱在深圳確診新肺炎留院為由，未能處理事件。

涉事事主向媒體爆料，指去年9月曾向吳剛師傅訂購一批餅卡，以及34張、每張價值980元的陳奕迅演唱會門票，已向吳剛付清33320元港幣款項。無奈演唱會被逼取消，大會亦已於今年4月底前向觀眾退還所有款項。

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吳剛師傅於《歡樂滿東華》中曾作多個令人印象深刻的表演。（影片截圖）

吳剛自稱患新冠肺炎

事主多次向吳剛師傳作還款催促一直無果，於是在7月13日決定報警求助。該名事主向傳媒展示與吳剛之間的對話，中間曾經出現一名自稱吳太的女士意圖解圍，不過對方卻常表示忙碌、身在外地，以「拖字訣」處理。

對話內容中展示，於今年4月吳剛師傅自稱身處深圳、自稱患上新冠肺炎，還向事主傳來一張躺在病床上的照片，身上駁着醫療輔助儀器，並傳訊息表示最近疫情嚴重，其醫學檢測呈陽性，身體出現肚瀉、氣喘、胸翳、全身痠痛乏力等徵狀，又指會多補5000元作利息，稍後返港會全數交還事主，不過最後還是不了了之。

吳剛師傅近年轉投婚宴行業。（網上圖片）

警方方面承認有相關報案，而事主提供有關吳太及吳剛師傅的電話至今仍未有任何回覆。

現年64歲的吳剛師傅自從於90年代退隱幕前後，便與友人合資進軍飲食界，近年更轉投婚宴行業，去年曾傳他復出為《歡華滿東華》表演，可是結果沒有成事。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰http://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : TOPick柴犬出動

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