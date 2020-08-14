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【時尚速報】UNIQLO聯乘米津玄師推時尚服　音樂大師監督設計新Tee今日上架

休閒 10:27 2020/08/14

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

UNIQLO與米津玄師合作，於今日（8月14日）推出首個UT聯乘系列。（UNIQLO官網）

UNIQLO宣布與米津玄師（Kenshi Yonezu）合作，於今日（8月14日）推出首個UT聯乘系列。

米津玄師多才多藝，是音樂人與插畫家。（UNIQLO官網）

米津玄師大有來頭，是音樂人與插畫家，今年29歲的他，自2009年起化名Hachi發布Vocaloid音樂作品，2012年才首次以其本名發行首張個人專輯。他不僅是一位作曲家，更親自設計個人專輯封面並製作自己的音樂影片，被評為才華橫溢的創作人。

他為日本的音樂史寫下不少佳作，當中熱播的《Lemon》（2018）連續兩年於日本Billboard 排行榜蟬聯熱門單曲，《Lemon》更獲日本唱片協會認證，創下有史以來最快累計300萬次下載的紀錄，其音樂影片更在日本錄得最多觀看次數。

（UNIQLO官網）

米津玄師亦替不少藝人製作音樂作品，如Forin的《紅辣椒》、Masaki Suda (菅田將暉) 的《Machigai Sagashi》及Arashi (嵐) 的《Kite》。此外，其個人作品《馬と鹿》及《感電》均見於日本熱播的電視連續劇。他的最新專輯《Stray Sheep》剛於今月發行。

（UNIQLO官網）

米津玄師今次親自監督及設計推出的新Tee，靈感源自他多個插畫作品中的角色，並將其大膽的插畫設計與絕妙的相片結合。除了基本黑、白色調，更新增薄荷綠色、粉紅色。

（UNIQLO官網）

成人UT共6款，每件$99，於UNIQLO各大門市及UNIQLO網絡旗艦店有售。

記者：周美好

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