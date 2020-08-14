【新冠肺炎】新增23間食肆曾有確診人士到訪　包括深井陳記燒鵝、科學園Food Lab

▲ 新增23間食肆曾有確診人士到訪

本港第三波新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布，本港昨日（13日）新增69宗確診個案，4宗是輸入個案，包括2名菲傭、由埃塞俄比亞返港機師和由印度返港人士；其餘65宗屬本地感染，當中32宗與早前個案有關，33宗源頭不明。衞生防護中心公佈確診患者最新行蹤，再有23間食肆曾有確診者到訪，足跡遍佈港九新界，其中一名32歲男患者曾到訪4間大快活和1間大家樂。

據衞生防護中心的更新，新增23間食肆曾有確診者到訪：

香港（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

南區利東商場名苑酒樓 （8月1日）#3313

九龍：

油尖旺區 平安大樓銀杏館- 越老（7月30日）#3326

觀塘區 觀塘廣場大快活 （7月31日）#3778

深水埗區 南昌薈大快活（8月1日） #3778

深水埗區 昌發工廠大廈新匯江美食中心（8月1日） #4122

九龍城區 九龍城廣場大家樂（8月4日） #3721

油尖旺區 圓方千両（8月3日） #4077

深水埗區 永聯大廈麥當勞（8月6日） #4077

九龍城區 明安街17 號生發魚蛋粉 （8月8日）#3974

觀塘區 美興樓觀塘雀會 （8月8日）#4218

深水埗區 天悅廣場嘉豪酒家（8月9日） #4115

油尖旺區 彩鴻酒店Marco's Oyster Bar & Grill （8月9日） #4115

深水埗區 元州街416 號麥當勞（8月10日） #4121

新界：

屯門區 屯門時代廣場大快活（7月31日） #3778

屯門區 屯門時代廣場大家樂（7月31日）#3778

葵青區 翠怡商場大快活（8月1日） #3778

離島區 逸東商場大家樂 （8月4日） #4077

北區 彩園廣場大家樂（8月10日） #4169

荃灣區 青山公路深井村 63 號深井陳記燒鵝海 鮮酒家 （8月10日）#4218

葵青區 葵涌廣場富華冰室 （8月10日）#4263

沙田區 香港科學園Food Lab（8月12日）#4198

荃灣區 荃新天地大家樂（8月12日） #4217

北區 粉嶺名都商場海皇粥店（8月12日） #4240

衞生防護中心公布最新確診患者居住大廈，包括半山區豫苑、北角港濤軒、何文田峰景軒、紅磡黃埔花園、美孚新邨6期、將軍澳藍塘傲、大圍文禮閣、沙田富豪花園雅仕閣、沙田新城市廣場三期蕙蘭閣、深井碧堤半島、元朗錦綉花園、元朗翹翠峰、屯門龍門居等私人屋苑。

深水埗區最多新增確診個案共11宗、其次為元朗區8宗，九龍城及沙田各佔6宗。大廈名單即睇【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣