【食用安全】秀茂坪街市群鼠「開餐」食豬殼　網民：睇到都唔敢買豬肉食

▲ 秀茂坪街市群鼠「開餐」食豬殼。

新冠肺炎疫情肆虐，不少民眾衛生防疫意識有所提高，惟有區議員稱收到市民投訴，指近期秀茂坪街市鼠患嚴重，尤其在凌晨時分，豬肉檔返貨時將豬肉鋪在地上，成了老鼠美味的早餐。

從觀塘區議員張培剛昨（13日）上傳的圖片可見，有肉檔檔販將多隻豬殼鋪在地上，衞生情況令人堪憂，豬肉堆至少逾10隻老鼠「開餐」。

另一名觀塘區議員鄧威文亦在其facebook稱收到街坊報料後，即到疑似涉事檔口問下，檔主沒否認到，只是稱要領展做好捉鼠、滅鼠措施，就會好好多。

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帖文又稱，秀茂坪街市的鼠患問題一直都存在，現在出現如此不堪入目的老鼠派對，實在難以令消費者安心購物，促請領展需加強秀茂坪街市的滅鼠工作，安排滅鼠承辦商 #增加滅鼠行動的次數，在滅鼠行動中覆蓋整個鼠群的活動範圍。

領展：勒令檔主即時停業

帖文又引述領展回應稱，旗下街市所有檔戶，一律不准在地上處理或放置食物。就涉事檔戶處理豬肉嘅問題，曾作多次警告，就今次事件會嚴正跟進，包括勒令檔主即時停業。領展話已安排專業滅鼠公司今晚到場，進行滅鼠工作。

事件曝光後引起網民熱議，大批網民高呼好恐怖，有網民直言，「睇到都唔敢買豬肉食」；另有網民稱，慘食二手豬肉；有網民促請當局正視事件。

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責任編輯：羅嘉欣