【移居日本】90後港女出書分享移居東京生活　教路提防租樓職場陷阱

▲ 90後女生Mika出書分享移居東京生活，教路提防租樓及職場的種種事宜。

香港人視去日本旅遊為「返鄉下」，對當地風光、飲食、文化趨之若鶩，近年移民潮興起，相信也有不少人有移居日本的念頭。不過首要解決衣食住行，以及與日本人相處以及生活上的實際問題，在東京生活了4年的Mika出版的新書《居日菜鳥之求生術－港人在日的生活攻略本》有詳盡解答。



Mika由在香港飛到日本生活的理由很單純，都是由熱愛日本文化開始。她本來想在大學修讀日本研究，卻遭長輩反對，歷史系畢業後她從事傳媒界，在學生刊物中擔任歷史文化記者。工作了3年後，希望轉換環境，本身在學習日文的她，索性自掏腰包前往日本東京進修，那時是2016年。

▲ Mika在25歲時離開香港，到東京留學，自此已踏入第5年。（相片來源：受訪者提供）

日本留學生變打工仔

留學期間她獲香港網媒的日本分部聘請，擔任駐日本小編，主力報導在日本的旅遊資訊，於是由留學簽證轉為工作簽證，順理成章在當地打工，直到現在。公司規模大約10人，全是香港人，她既要兼顧自己的節目及網誌，又要寫稿、拍攝，連廣告製作也要一手一腳包辦。



很多朋友也好奇Mika在東京的生活，她亦會在個人專頁分享在日本生活的點滴。最近她更編寫了全新內容，集結成《居日菜鳥之求生術－港人在日的生活攻略本》一書，由生活、住屋、職場及愛情四方面，以香港人的身份，為一些正在考慮移居日本的人提供參考。她說：「9成9內容都是自己的親身經歷，移居日本不是簡單事，吃喝玩樂的情報外，很多生活上的細微處也要了解。」

▲ Mika與日籍男友「芋頭」交往了兩三年，感情要好，書中亦有分享兩人之間的相處之道。（相片來源：受訪者提供）

最平入住Share House

不論在世界那個角落，家都是最重要。Mika初來日本讀書時先入住Share House，有獨立和式榻榻米房間，但廚房、洗手間及公眾空間與其他住客共用，每月房租大約6萬日圓（約4,300港元），雜費也相宜。好處是可與同屋的日本室友交流，日文突飛猛進之餘，同時學到基本的生活知識，例如如何分類垃圾。



後來Mika希望有更多私人空間，剛巧公司提供員工住宿，於是她搬到池袋的1R公寓入住。「1R是指一個房間，面積只有150呎，廚房、客廳及睡房沒有間隔，就像香港的劏房，租金約為4千多港元。池袋雖然交通方便，附近配套充足，租金亦算便宜。不過很多華人居住，而且有太多遊客，地方不太衛生，治安也一般，但最後我也在此居住了3年。」



貼士一：直接租屋慳仲介費

Mika工作第4年儲夠了100萬日圓（約7.2萬港元），於是決定與日籍男朋友搬家，入住上野附近的1LDK新居。1LDK單位即有客廳、飯廳、廚房及睡房，還有露台及分開的浴廁，約有400呎大，租金約1萬港元。「因為今次以男朋友名義租屋，手續上較簡單。香港人可找專做外國人生意的地產公司，但租樓時要找保證人擔保，而且選擇也較少。」



她亦在新書中分享了租屋的心得，選用地產經紀方便快捷，不過要多付一個月租金的仲介費，而且地產服務亦未必稱心滿意，她就曾經差點被騙交付訂金。「如果有時間的話可以直接向管理公司租屋，雖然要自己進行資料搜集，選擇也較少，但就可慳回仲介費，睇樓的自由度亦彈性得多。」

▲ 她由居住Share House至一房公寓，到現在終於可入住足400呎的1LDK單位。（相片來源：受訪者提供）

貼士二：留意地區交通、房屋建材

挑選房屋也是一大學問，選擇地區要留意交通，某些電車路線的尾班車會特別早。另外亦要注意建材，木造房屋不單防震能力較差，隔音程度亦有限，嚴重影響生活質素。有些房屋更只提供相片參考，Mika完全不推薦：「一定要實地視察過才決定，日本人習慣由睇樓至搬家，只需兩三星期就完成。我也是睇樓後才發現原來正正建在墳場旁邊，不過因為單位很好，最後還是決定住下來。」



不計租金，生活成本以二人家庭計算的話，Mika說大約為一萬港元左右。「一般公司也會資助上下班交通費，因此只包括日常膳食及水電雜費等。買餸不算便宜，尤其是日本產的蔬菜生果，反而在外面吃快餐更平。不過為了健康著想，加上我不時思念香港的味道，因此也是自煮較多。」

▲ 新居建於寺廟旁，對著大大小小的墓碑，Mika初時也怕鬼，住久了就習慣。（相片來源：受訪者提供）

貼士三：注意職場禮儀

在日本工作，一般畢業生的月薪約為250,000日圓（約18,000港元）左右，看起來不算低，不過因為沒有每年加薪的習慣，因此一般打工仔的月薪很少會高過400,000日圓（約29,000港元）。「即時現在日本人也很少會轉工，工時又長，早前曾出現過勞死的問題，企業被迫嚴禁加班，但最後員工們還是會將工作帶回家，甚至到Cafe工作。」



職場上也有很多禮儀及潛規則要遵守，否則被視為無禮及不合群。例如同事間要用敬語對答、90度鞠躬、交換卡片的方法等等，日本公司不定期舉行飲酒會，同事之間為了聯誼也一定要參加，這些Mika都要重新適應。

▲ 參加飲酒會就當是公司的例行加班，基本上一定要積極參與。（相片來源：受訪者提供）

貼士四：多考慮對方感受

跟日本人相處也有很多學問，交了日籍男朋友的Mika，也有深刻體會。「日本人是一個體貼別人的民族，在產品設計以及人與人之間的相處，也是從人出發，互相方便甚至讚美對方。缺點就是說話比較轉彎抹角，不會表達內心真正想法。另外他們做事也過份認真及執著，有時太細心及太多顧慮，反而浪費了時間並降低效率。」



Mika現時使用工作簽證居留，每3年續期一次，不過要申請永住權的話，就需要住足10年、工作5年才能批核。跟日本人結婚的話，可取得配偶簽證，在日本住滿3年已能取得永住權，不過她現時仍未有考慮：「反正現時工作穩定，也沒有迫切性去想。入籍歸化後要放棄香港護照，會產生身份認同的問題，到時再決定。」



記者：張頌婷