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【難能可貴】外傭愛錫少主放假留家避炎　港媽將心比己善待︰感恩有個好姐姐

親子 10:26 2020/08/14

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

有港媽分享外傭不但愛錫兒子，而且在疫情下願放假留家工作或休息避疫。

面對本港第三波新冠肺炎疫情，僱主都希望外傭同心抗疫，一起做足防疫措。最近有港媽在網上分享家有好姐姐，不但愛錫兒子，而且在疫情下願放假留家工作或休息避疫。港媽感恩有個好姐姐，她亦將心比己善待外傭，令不少網民羨慕。

這名港媽於本周二（11日）在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」，以「表揚好姐姐」為題發帖。她表示外傭知道現時疫情嚴峻，因此放假選擇留家工作，

間中想放假休息，都只係喺屋企瞓下覺、同仔女視像一下，就算去買日用品都喺附近買，一個鐘頭內返。

外傭做足防疫措不嫌煩

早前港媽跟外傭提及一間連鎖服裝店進行大特價，姐姐即刻想買衫給自己子女。她考慮到姐姐通常周六放假，但周末商場人流較多，於是提議︰

如果我車你去買衫、行一陣街好唔好？佢即刻好開心話好！

這次是她陪姐姐去行街購物，姐姐亦買得盡興。她稱離開商場前，「一人一杯珍珠奶茶，買返屋企慢慢嘆」。可見她平日對待外傭不俗，僱主和外傭的關係是雙向的，她寫道︰

未限聚令嘅時候，（姐姐）就算陪我哋去沙灘，三十幾度全程戴住口罩都仲笑容滿面。

遇「極品公主」更珍惜好姐姐

港媽很滿意外傭的表現，更表示「真係好感恩有個好姐姐，我仔又多一個人錫佢」。她留言回覆網民時，亦坦言曾聘請過一些「極品公主」外傭，因此現在更珍惜好姐姐。

有網民指帖文充滿「正能量」，留言「你對人好，人對你好」。另有網民為外傭平反，表示世上有不少好姐姐，她分享自己聘請外傭數十年的經驗，其中遇到三位好姐姐，現在她們都已回鄉結婚生兒育女，彼此關係良好亦有保持聯絡。

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責任編輯︰駱秀玲

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