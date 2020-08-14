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林大輝獲政府委任為新一屆香港電台顧問委員會主席

社會 10:19 2020/08/14

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

政府同時委任趙應春及蘇紹聰為香港電台顧問委員會新成員。（資料圖片）

政府今日（14日）公布，行政長官委任林大輝博士為新一屆香港電台顧問委員會主席，另同時委任趙應春及蘇紹聰為新成員，以及再度委任10名現任成員。新一屆委員會委員的任期均為兩年，由今年9月1日起生效。

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對於有關任命，商務及經濟發展局局長邱騰華指，林大輝在公共服務方面擁有豐富的經驗，相信他定能帶領委員會，港台全面履行《香港電台約章》訂明的公共目的及使命。

邱騰華同時感謝10名現任成員接受委任繼續服務，亦歡迎新成員加入，並表示憑藉他們的專業知識及豐富的社會經驗，將有助推展委員會的工作，以及感謝離任的主席陳建強醫生及委員陳家樂和Mohan Datwani。

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由2020年9月1日起，委員會的成員名單如下：

非官方成員

林大輝（主席）
周雪鳳
趙應春
蔡少綿
馮應謙
關寶珍
羅乃萱
蘇紹聰
狄志遠
黃靜虹
黃浩明
黃錦輝
胡小玲

當然成員

廣播處長

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記者：伍瑋瑋

 

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