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【Netflix電影】《神棄之地》懸疑小說改編9月上綫　蜘蛛俠+蝙蝠俠+寒冬戰士鬥演技【有片】

娛樂 14:29 2020/08/14

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

Netflix電影《神棄之地》，集結一眾Marvel英雄大鬥演技。

Netflix 將於9月中推出的全新原創電影，卡士甚強，分位分別演「蜘蛛俠」、「蝙蝠俠」和「寒冬戰士」的演員集合於一套戲之中。所說的是由湯賀倫（Tom Holland）、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）及施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）等主演的Netflix原創電影《神棄之地》（The Devil All the Time ）。

此部心理懸疑片剛推出預告片，展現主角如何對抗邪惡力量。

改編自作家Donald Ray Pollock同名犯罪小說的 Netflix 電影，此片由執導過影集《罪人的真相》（The Sinner）的導演Antonio Campos操刀，並與Paulo Campos共同合寫劇本。

電影時空背景設定在二次世界大戰落幕不久、美國正將進入越戰的60年代，地點是俄亥俄州。

羅拔柏迪臣演引誘年輕女教徒的神父，他在預告片中的演出，相當搶鏡。（Netflix 提供）

影片以多綫敘事描述一群人們飽受戰後的創傷及犯罪所苦，這些經歷令他們心靈大受折磨，也因此極之渴望獲得救贖。

而且集結了Marvel和DC的超級英雄：「寒冬戰士」施巴斯坦史丹、「蜘蛛仔」湯賀倫、全新版本「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣外，還有在《小丑回魂》（IT）「恐怖小丑」Pennywise的標斯卡斯格(Bill Skarsgård)，以及《愛麗絲夢遊仙境》（Alice in the Wonderland）的米雅華絲歌絲姬（Mia Wasikowska）等。

湯賀蘭是片中少數的正義角色。（預告片截圖）

不過，此片調子暗黑，當中大都不是正義人物，如羅拔柏迪臣演的神父專誘年輕女教徒，施巴斯坦史丹演的警長貪腐。而該個小鎮還出現了變態連環殺手。湯賀蘭作為軍人之子，如何保衛家人，對抗邪惡力量？

《神棄之地》將於9月16日於 Netflix 正式上架。

記者：胡慧雯

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