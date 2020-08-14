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【新冠肺炎】消息：本港今日新增約47宗確診個案

社會 11:39 2020/08/14

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

消息指本港今日新增約47宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續，消息指本港今日（14日）新增約47宗確診個案。

本港確診數字未見持續下降，昨微升至69宗確診個案，本地感染佔65宗，其中有3宗與早前確診外傭曾暫居住處有關，包括兩名同住於荃灣張大偉僱傭中心宿舍的外傭，及旺角長興大廈一單位負責人家屬，詳情即看：【新冠肺炎】本港今新增69宗確診個案　再多2名印傭染疫

8月13日本港新增69宗新冠肺炎確診個案，65宗屬本地感染，衞生防護中心公布最新確診患者居住大廈，包括半山區豫苑、北角港濤軒、何文田峰景軒、紅磡黃埔花園、美孚新邨6期等，詳情即看：【新冠肺炎】8月13日新增69宗確診深水埗區最多　半山區豫苑北角港濤軒將軍澳藍塘傲上榜（一文看清新增確診大廈名單）

衞生防護中心公佈確診患者最新行蹤，再有23間食肆曾有確診者到訪，足跡遍佈港九新界，其中一名32歲男患者曾到訪4間大快活和1間大家樂，即睇【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

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