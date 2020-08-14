【新冠肺炎】深圳有巴西雞翼驗出新冠病毒　傳染病專家：病毒在攝氏4度以下可以存活兩周

▲ 曾祈殷說新型肺炎病毒在攝氏4度以下，可以存活兩周。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，深圳市疫情防控指揮部辦公室今日（13日）表示，發現1份巴西進口急凍雞翼表面樣本驗出新冠病毒。食安中心說，香港無出售有關批次雞翼，已即時暫停辦理有關廠房的禽肉進口許可證申請，並會加強抽驗巴西冷藏雞肉。感染及傳染病專科醫生曾祈殷在電台節目節目《千禧年代》中表示，市民不用太擔心有凍肉表面對新冠病毒呈陽性的問題。

曾祈殷說，有研究顯示新型肺炎病毒在攝氏4度以下，可以存活兩周，能夠黏附在急凍食品上由外地進口到本港，指應是從包裝、物流或搬運的過程中受環境樣本所感染，故很難追蹤到相關源頭。他提醒市民及外傭在到街市購買完有關冷凍食品後，需把雙手清潔乾淨，回家後需把食物沖洗乾淨， 以攝氏100度煮熟，因病毒於攝氏70下會死亡。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（13日）回應事件時指，由於凍肉不能生吃，只要煮熟後應該沒有問題，當局對可能接觸相關產品的人員進行全面檢測，結果均呈陰性。

本港感染及傳染病專科醫生曾祈殷早前接受TOPick訪問指，包裝食品及超市街市的貨物等很多人購物都接觸過的物件，或任何包裝食物購買回家後，也不要立即放雪櫃，需要用水沖，或者用清潔液處理。如果要清潔物件表面，需要浸及抹，有效的清潔液包括酒精、漂白水、雙氧水等，除了要用正確的物質，也要有足夠的時間停留及抹。他又指出病毒可以生存在物件長時間，例如紙張可以留一日，塑膠都要清潔，因為塑膠袋都要小心處理，需要立即洗手。曾祈殷建議以下3招：

水果需要用水或滾水清洗表面

包裝食物需要清潔

接觸未經清洗的物件及塑膠後需要立即洗

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提到經民聯建議未來推行全民病毒檢測計劃時，在主要公共場所、商場和餐廳都應設置「港康碼」，只有健康碼結果為陰性的人，才可進出這些場所。曾祈殷指社區仍然有隱形傳播鏈，如果現時推行「健康碼」則會給市民一個假象認為可以「周圍去」。他指「健康碼」應針對高危群組，如食肆、街市員工等，亦需有配套措施，需要接觸大量人群的行業，就需要有健康碼認證，讓人知道有關員工會定時做檢查，確保市民安全健康。

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責任編輯：郭家穎