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【限時優惠】香港首間洪瑞珍三明治屯門開幕　每日首50名顧客享買三送三優惠【附優惠詳情】

精明消費 11:47 2020/08/14

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

首間香港區的洪瑞珍於8月16日開幕！（圖片來源：洪瑞珍Facebook）

得到「台灣國民三明治」美譽的台灣洪瑞珍三明治將於8月16日來到香港了！開幕期間更推出「買三送三」半價優惠，即使暫時未能到台灣旅行，也可在香港品嚐到台灣的味道！

早前洪瑞珍三明治創始店在Facebook發出嚴正聲明，指品牌受到仿冒，並透露8月份會在香港開分店，令粉絲十分期待。後來，創始店在Facebook公布香港分店的官方FacebookIG，香港分店獲得官方認證，大家可吃得更放心！

首間香港洪瑞珍三明治分店選址於屯門，於8月16日中午12時開幕，同時推出開幕限時優惠，於8月16日至8月30日期間，每日首50名顧客可享開幕優惠 「買三送三」，即是半價！

這好消息相信令粉絲們非常雀躍，大家在香港也可品嚐到新鮮的台灣洪瑞珍三明治的人氣三明治，例如招牌三明治、全麥火腿三明治及草莓三明治等等！

開幕限時優惠：2020年8月16日至30日

地址：屯門市廣場1期1樓 Kiosk 8（中庭客服旁）

營業時間：上午10時至下午9時

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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責任編緝：王芷瑩

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