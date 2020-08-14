【善心影帝】吳鎮宇隔離期網上唱歌兼騷肌 直播賺取7萬元全捐助白血病童

▲ 吳鎮宇將直播收入全數捐出作善事。

久未在港露面的吳鎮宇，近年多在內地發展，亦積極更新微博跟粉絲溝通，儲下不少支持者。日前鎮宇由港到內地準備參加綜藝節目錄影，到步後需隔離檢疫14日，期間鎮宇一直做直播和網民互動，並一早講明會把直播收到的課金打賞，捐作公益用途。

吳鎮宇近月在微博上不時開直播，在隔離期間打發時間及跟粉絲交流，他又扮演不同藝人如鄭伊健、陳奕迅、宣萱、袁詠儀和古天樂等，成功吸引不少網民收看。

▲ 跟古天樂份屬老友的鎮宇，在微博直播也開古仔的玩笑。（取自微博）

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鎮宇昨日在微博發文，表示隔離結束後，他總結隔離期間的直播活動，列出祝福語活動收益，做直播時賺取的款項，合共7萬多人民幣，鎮宇依承諾全數捐出。

捐出善款助白血病童

鎮宇又提到希望幫助一位患上白血病的小朋友：「在祝福中，我們收到了一位善心網友的信息，希望能夠幫助到一位名叫佳浩的小朋友。他因患上白血病，現在正在積極治療中，網友希望他可以早日康復。後來我們通過這位網友聯繫上了佳浩的媽媽，大家都很關心佳浩的情況。」

他又指：「經商議我們決定將本次活動的所有款項一併交到佳浩媽媽的手中，希望可以盡一份綿薄之力，願佳浩快樂成長！」

▲ 鎮宇跟11歲兒子有不少生活互動。（取自微博）

隔離期間練出肌肉

影帝級數的吳鎮宇，近年很熱衷社交平台，常在微博展示生活一面，及跟11歲兒子Feynman的有趣互動。

而在隔離期間，鎮宇在直播中更展現不同面貌，曾扮演陳奕迅唱腔演繹《明年今日》，又模仿好友古天樂、宣萱等。

▲ 鎮宇晒出爆肌照令網民震驚。（取自微博）

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早前他更展示自己赤裸上騷肌照，原來隔離期間已經操到一身肌肉。

鎮宇表示：「在隔離期間，做了人生第一瘋事直播以為藉此可把日子變得有趣！果不其然是絕對正確，但人生無常，給我來了個十四加七！惟有順應天命，八關齋戒四天，剩餘最後一天又重回直播最後一天，所以一切有為，都是順天而為，逆天的只是這照片！」

吳鎮宇這兩星期的微博活動反應熱烈，他亦將回饋金額用來行善，盡展愛心。

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