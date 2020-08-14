【吳剛師傅】吳剛曾被頒令破產　吳師傅仍然生活富貴住豪宅出入搭的士

▲ 吳剛被爆破產後仍然生活富貴。

今日，有報道指吳剛師傅涉嫌以販賣陳奕迅演唱會門票為由，騙取事主超過3萬元，捲入錢財糾紛案。同時，他自稱患上新冠肺炎而在深圳留醫。現年64歲的吳剛於70年代在電影圈出道，80年代主力在亞洲電視演出古裝劇。

吳剛師傅在90年代加盟TVB，憑健碩身材及肌肉引起觀眾注目。雖然他在TVB偶有拍劇，但他最為觀眾印象深刻，是在節目《歡樂滿東華》表演口碎大石、飲滾油等賣命演出。

去年，曾傳吳師傅復出為《歡華滿東華》表演，可是他以身體抱恙為由，最終都沒有出席。

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▲ 吳剛曾表演飲滾油。（網上圖片）

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破產卻住千萬豪宅

其實，自2001年起，吳剛就漸淡出幕前，轉行從商發展婚宴業，開設「煌府婚宴專門店」，在世界各地共有1500間店舖，晉身億萬富豪行列。

後來，他卻與生意夥伴出現糾紛，便轉往另一家婚宴集團發展，並擔任做司儀。可是，2011年，他被金融公司入稟申請破產，2012年法院正式頒令破產。

在破產期內，吳剛卻被發現生活富貴，與家人居住於九龍站上蓋的千萬豪宅，子女更在英國讀至大學畢業，出入又坐的士等，令人懷疑他在破產前已把資金轉移至親友名下，所以破產期內仍然生活富貴。

由於以上種種理由，吳剛的破產令本是2016年會屆滿，但最終因他的種種不合作，而令破產令被延期了4年。

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▲ 吳剛00年代起已轉行做婚宴行業。（網上圖片）

兜售陳奕迅演唱會門票涉走數

去年9月，有事主向吳剛訂了34張陳奕迅演唱會門票，涉款超過3萬元，主辦單位在取消演出後於4月已處理好一切退款手續，然而事主至今未仍收到任何款項，就此報警處理。

吳剛卻以在深圳確診新肺炎留院為由，未能處理事件。事主多次向吳剛作還款催促卻無果，於是報警求助。

該名事主更向傳媒展示與吳剛之間的對話，中間曾經出現一名自稱吳太的女士意圖解圍，不過對方卻常表示忙碌、身在外地，以「拖字訣」處理，最終事情亦不了了之。