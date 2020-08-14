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【新冠肺炎】堅尼地城社區綜合大樓牙科診所員工初步確診　診所今日暫停街症服務

社會 11:10 2020/08/14

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堅尼地城社區綜合大樓牙科診所員工昨晚初步確診。

衞生署昨日（13日）表示，署方轄下的堅尼地城社區綜合大樓牙科診所一名員工昨晚（13日）初步確診新冠肺炎。基於公共衞生考慮，診所會即時關閉，以進行徹底清潔和消毒。診所職員會聯絡已預約人士另作服務安排，診所今日（14日）的街症服務亦會暫停。

【新冠肺炎】深圳有巴西雞翼驗出新冠病毒　傳染病專家：病毒在攝氏4度以下可以存活兩周

該名員工為一名文職人員，最近沒有外遊紀錄，該員工為昨日公布的一宗確診個案的家居緊密接觸者，於等候入住檢疫中心期間出現病徵，被送院進行檢測。他今日晚上接獲通知初步確診。該名員工最後一日上班日子為8月12日，於當日執行職務前探測體溫正常，工作時一直有佩戴口罩及遵守防疫措施。他在過去14日的工作期間，主要在辦公室工作，並無接觸公眾。衞生防護中心正進行流行病學調查及接觸者追蹤的工作，以界定及追蹤相關的密切接觸者。

因應疫情，牙科診所已加強感染控制措施，包括所有人員進入診所時必須進行體溫檢測及進行健康申報。牙科服務在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括為屬下人員提供口罩和其他防護裝備，以及加強診所的清潔和消毒。所有職員均佩戴口罩工作及時刻注意手部衞生。衞生署高度關注2019冠狀病毒病的情況，亦再提醒所有員工須注意個人衞生，並時刻提高警覺。

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責任編輯：郭家穎

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