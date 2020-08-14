【創作行善】鄭秀文+何超蓮+G.E.M.創作滑板網上慈善拍賣　Sammi：回味昔日童年酒樓時光

▲ 鄭秀文、楊千嬅、謝霆鋒、G.E.M.、周柏豪、蕭敬騰、何超蓮等演藝界人士，為「東華三院150周年：滑板藝術網上展覽暨慈善拍賣」創作滑板拍賣籌款。

今年是東華三院150周年誌慶，特別舉辦「東華三院150周年：滑板藝術網上展覽暨慈善拍賣」，邀請藝術界與演藝界人士創作滑板為其藝術教育籌募經費，參與者包括鄭秀文、楊千嬅、謝霆鋒、G.E.M.、周柏豪、蕭敬騰、何超蓮。

是次拍賣將於2020年8月18日至28日於蘇富比網上拍賣場舉辦，展示了近60組精心設計的滑板可透過蘇富比網站和手機應用程式競投，估價從10,000至40,000港元不等。

拍賣場星光熠熠，陣容頂盛，其中演藝名人包括：鄭裕玲、任達華、鄺美雲、劉嘉玲、鄭秀文、楊千嬅、謝霆鋒、G.E.M.、周柏豪、蕭敬騰、何超蓮、劉秀樺、王菀之、劉偉強、馬清揚、鄔翁嘉穗、佘詩曼及方力申。

以下為部份作品一覽：

作品：41 任達華《香港海色》

▲ 41 任達華《香港海色》（估價：$10,000 - $20,000）。（相片：大會提供）

作品簡介：這幀照片是我在直昇機上拍攝的香港仔海色。香港憑藉三面環海的地理優勢，從開埠的小漁村，發展成今天的國際大都會。海洋近在咫尺，但在急促的生活節奏下，往往容易為人所忽略。

香港擁有迷人的海岸線景色，身處海岸線上任何一處、由陸上到出海，都可以欣賞到不一樣的海岸風貌，細意發掘，一景一物更蘊藏著動人的故事。衷心希望大家能抽空，欣賞香港獨有的迷人景致，感受自然海岸所帶來的豁然開朗。

作品：43 劉嘉玲《紅白藍精神》

▲ 43 劉嘉玲《紅白藍精神》（估價：$10,000 - $20,000）（相片：大會提供）

作品簡介：紅白藍膠袋堅韌耐用，好比香港人的獅子山精神。近年更不時成為香港設計師的設計元素，將代表香港特色的「紅白藍」帶到國際舞台，變化萬千。所以我都將此經典三色融入滑板設計，希望和大家一起傳承這份獅子山精神，繼續發揚光大。

作品：44 鄭秀文《歡迎光臨》

▲ 44 鄭秀文《歡迎光臨》（估價：$10,000 - $20,000）（相片：大會提供）

作品簡介：想起小時候和家人總會在星期日到酒樓「飲茶」，是我快樂的童年時光。酒樓門口擺放著「歡迎光臨」的地氈，總是親切地迎接我們；經典的綿質白毛巾，則是酒樓伙記披在肩膊上的萬用布，覺得兩者是並肩作戰的好拍檔呢！

作品：45 楊千嬅《My Childhood Memories》

▲ 45 楊千嬅《My Childhood Memories》（估價：$10,000 - $20,000）（相片：大會提供）

作品簡介：作品上紫色頭髮、臉圓圓、背著熱氣球的小女孩代表著童年的我，我特別在氣球上畫上許多不同的事物，代表著在我成長歷程中，與家人朋友一起經歷的點滴，亦是對我而言無限美好的回憶。

作品：46 謝霆峰《「鋒」衣足食 》

▲ 46 謝霆峰《「鋒」衣足食 》（估價：$10,000 - $20,000）（相片：大會提供）

作品簡介：我相信美食是世界共通的語言，「在短的距離嘗到遠的味道，在小的空間游走全世界的味蕾」，正是我推廣美食文化的理念。米飯是我們日常的主食。一口熱烘烘、香噴噴、軟硬適中的白飯，也足以成為生活中的小確幸。所以我特別以「米飯」為主題設計滑板，祝願大家「鋒」衣足食！

作品：47 G.E.M. 鄧紫棋《Get Everybody Moving》

▲ 47 G.E.M. 鄧紫棋《Get Everybody Moving》（估價：$10,000 - $20,000）（相片：大會提供）

作品簡介：手寫小巴牌和舊式茶餐廳的紙皮石花紋地磚，是香港獨有的傳統，搭配在追求極限、突破常規的滑板上，效果竟然出奇地合拍。但火花的確需要不斷碰撞才能產生，希望這塊滑板也能像我的音樂，鼓勵大家帶著自己的文化不斷創新、突破，Get Everybody Moving。

作品：48 周柏豪《Keep Going》

▲ 48 周柏豪《Keep Going》（估價：$10,000 - $20,000）（相片：大會提供）

作品簡介：Keep Going是我的座右銘。「玩滑板」當然講求速度和難度，要成功做到花式動作，需要經過反覆練習，過程經歷無數次跌倒、失敗，但仍然咬緊牙關、再接再厲，堅持向目標進發，和Keep Going有著相同「永不放棄」的基因。「無論如何，繼續前進；無論跌倒多少次，亦要再次站起」。願以此與大家共勉。

作品：49 蕭敬騰《仁》

▲ 49 蕭敬騰《仁》（估價：$10,000 - $20,000）（相片：大會提供）

作品簡介：「仁」字可以看成「二人」。無論是誰都無法避免與人相處。我們每天都在修行，學習對人親善有愛，抱有同情心。願我們都能愛人如己，無分你我。

作品：50 何超蓮《Smile With Us HK》

▲ 50 何超蓮《Smile With Us HK》（估價：$10,000 - $20,000）（相片：大會提供）

作品簡介：當我接到邀請設計滑板時，腦海便立刻浮現了Smile With Us HK的「招牌式」笑臉！Smile With Us HK，一起微笑，是我和朋友們在2017年自發組成的慈善團隊，希望透過不同的義工活動，為更多香港人添上笑容。

作品：52 王菀之《This is a lot of work》

▲ 52 王菀之《This is a lot of work》（估價：$10,000 - $20,000）（相片：大會提供）

作品簡介：很多表面看似簡單和理所當然的事情，背後所需的努力或艱辛旁人未必知道，就像醫護人員在疫情期間無間斷的付出；運動員持之以恆的練習；藝術家不斷創作，修煉自我。

作品：56 佘詩曼《開心很簡單》

▲ 56 佘詩曼《開心很簡單》（估價：$10,000 - $20,000）（相片：大會提供）

作品簡介：說到「香港情懷」，我馬上想到的就是美味的咖喱魚蛋！相信不少人也和我有著相似的童年回憶，每當放學離開校門，總會拿著珍貴的零用錢，跑到附近小檔買一串熱呼呼的魚蛋。這幾顆小小魚蛋不單可以滿足到口腹之慾，更為內心帶來滿滿的幸福感覺！

作品：57 方力申x Paul Lung《方力申：「假㗎啲奶油多！」》

▲ 57 方力申x Paul Lung《方力申：「假㗎啲奶油多！」》（估價：$10,000 - $20,000）（相片：大會提供）

作品簡介：我好鍾意飲奶茶，再配一份奶油多，相信是大家「三點三」下午茶的最愛；茶餐廳的餐牌包羅萬有，可以將中西味道共冶一爐，簡直是香港的美食代表！今次我專誠邀請Paul Lung合作，為滑板畫上「影相都影唔到咁靚」的奶油多，果然見到都流口水！

記者：陸明敏