【創作行善】鄭秀文+何超蓮+G.E.M.創作滑板網上慈善拍賣　Sammi：回味昔日童年酒樓時光

▲ 鄭秀文、楊千嬅、謝霆鋒、G.E.M.、周柏豪、蕭敬騰、何超蓮等演藝界人士,為「東華三院150周年:滑板藝術網上展覽暨慈善拍賣」創作滑板拍賣籌款。

今年是東華三院150周年誌慶,特別舉辦「東華三院150周年:滑板藝術網上展覽暨慈善拍賣」,邀請藝術界與演藝界人士創作滑板為其藝術教育籌募經費,參與者包括鄭秀文、楊千嬅、謝霆鋒、G.E.M.、周柏豪、蕭敬騰、何超蓮。

是次拍賣將於2020年8月18日至28日於蘇富比網上拍賣場舉辦,展示了近60組精心設計的滑板可透過蘇富比網站和手機應用程式競投,估價從10,000至40,000港元不等。

拍賣場星光熠熠,陣容頂盛,其中演藝名人包括:鄭裕玲、任達華、鄺美雲、劉嘉玲、鄭秀文、楊千嬅、謝霆鋒、G.E.M.、周柏豪、蕭敬騰、何超蓮、劉秀樺、王菀之、劉偉強、馬清揚、鄔翁嘉穗、佘詩曼及方力申。

以下為部份作品一覽:

作品:41 任達華《香港海色》

▲ 41 任達華《香港海色》(估價:$10,000 - $20,000)。(相片:大會提供)

作品簡介:這幀照片是我在直昇機上拍攝的香港仔海色。香港憑藉三面環海的地理優勢,從開埠的小漁村,發展成今天的國際大都會。海洋近在咫尺,但在急促的生活節奏下,往往容易為人所忽略。

香港擁有迷人的海岸線景色,身處海岸線上任何一處、由陸上到出海,都可以欣賞到不一樣的海岸風貌,細意發掘,一景一物更蘊藏著動人的故事。衷心希望大家能抽空,欣賞香港獨有的迷人景致,感受自然海岸所帶來的豁然開朗。

作品:43 劉嘉玲《紅白藍精神》

▲ 43 劉嘉玲《紅白藍精神》(估價:$10,000 - $20,000)(相片:大會提供)

作品簡介:紅白藍膠袋堅韌耐用,好比香港人的獅子山精神。近年更不時成為香港設計師的設計元素,將代表香港特色的「紅白藍」帶到國際舞台,變化萬千。所以我都將此經典三色融入滑板設計,希望和大家一起傳承這份獅子山精神,繼續發揚光大。

作品:44 鄭秀文《歡迎光臨》

▲ 44 鄭秀文《歡迎光臨》(估價:$10,000 - $20,000)(相片:大會提供)

作品簡介:想起小時候和家人總會在星期日到酒樓「飲茶」,是我快樂的童年時光。酒樓門口擺放著「歡迎光臨」的地氈,總是親切地迎接我們;經典的綿質白毛巾,則是酒樓伙記披在肩膊上的萬用布,覺得兩者是並肩作戰的好拍檔呢!

作品:45 楊千嬅《My Childhood Memories》

▲ 45 楊千嬅《My Childhood Memories》(估價:$10,000 - $20,000)(相片:大會提供)

作品簡介:作品上紫色頭髮、臉圓圓、背著熱氣球的小女孩代表著童年的我,我特別在氣球上畫上許多不同的事物,代表著在我成長歷程中,與家人朋友一起經歷的點滴,亦是對我而言無限美好的回憶。

作品:46 謝霆峰《「鋒」衣足食 》

▲ 46 謝霆峰《「鋒」衣足食 》(估價:$10,000 - $20,000)(相片:大會提供)

作品簡介:我相信美食是世界共通的語言,「在短的距離嘗到遠的味道,在小的空間游走全世界的味蕾」,正是我推廣美食文化的理念。米飯是我們日常的主食。一口熱烘烘、香噴噴、軟硬適中的白飯,也足以成為生活中的小確幸。所以我特別以「米飯」為主題設計滑板,祝願大家「鋒」衣足食!

作品:47 G.E.M. 鄧紫棋《Get Everybody Moving》

▲ 47 G.E.M. 鄧紫棋《Get Everybody Moving》(估價:$10,000 - $20,000)(相片:大會提供)

作品簡介:手寫小巴牌和舊式茶餐廳的紙皮石花紋地磚,是香港獨有的傳統,搭配在追求極限、突破常規的滑板上,效果竟然出奇地合拍。但火花的確需要不斷碰撞才能產生,希望這塊滑板也能像我的音樂,鼓勵大家帶著自己的文化不斷創新、突破,Get Everybody Moving。

作品:48 周柏豪《Keep Going》

▲ 48 周柏豪《Keep Going》(估價:$10,000 - $20,000)(相片:大會提供)

作品簡介:Keep Going是我的座右銘。「玩滑板」當然講求速度和難度,要成功做到花式動作,需要經過反覆練習,過程經歷無數次跌倒、失敗,但仍然咬緊牙關、再接再厲,堅持向目標進發,和Keep Going有著相同「永不放棄」的基因。「無論如何,繼續前進;無論跌倒多少次,亦要再次站起」。願以此與大家共勉。

作品:49 蕭敬騰《仁》

▲ 49 蕭敬騰《仁》(估價:$10,000 - $20,000)(相片:大會提供)

作品簡介:「仁」字可以看成「二人」。無論是誰都無法避免與人相處。我們每天都在修行,學習對人親善有愛,抱有同情心。願我們都能愛人如己,無分你我。

作品:50 何超蓮《Smile With Us HK》

▲ 50 何超蓮《Smile With Us HK》(估價:$10,000 - $20,000)(相片:大會提供)

作品簡介:當我接到邀請設計滑板時,腦海便立刻浮現了Smile With Us HK的「招牌式」笑臉!Smile With Us HK,一起微笑,是我和朋友們在2017年自發組成的慈善團隊,希望透過不同的義工活動,為更多香港人添上笑容。

作品:52 王菀之《This is a lot of work》

▲ 52 王菀之《This is a lot of work》(估價:$10,000 - $20,000)(相片:大會提供)

作品簡介:很多表面看似簡單和理所當然的事情,背後所需的努力或艱辛旁人未必知道,就像醫護人員在疫情期間無間斷的付出;運動員持之以恆的練習;藝術家不斷創作,修煉自我。

作品:56 佘詩曼《開心很簡單》

▲ 56 佘詩曼《開心很簡單》(估價:$10,000 - $20,000)(相片:大會提供)

作品簡介:說到「香港情懷」,我馬上想到的就是美味的咖喱魚蛋!相信不少人也和我有著相似的童年回憶,每當放學離開校門,總會拿著珍貴的零用錢,跑到附近小檔買一串熱呼呼的魚蛋。這幾顆小小魚蛋不單可以滿足到口腹之慾,更為內心帶來滿滿的幸福感覺!

作品:57 方力申x Paul Lung《方力申:「假㗎啲奶油多!」》

▲ 57 方力申x Paul Lung《方力申:「假㗎啲奶油多!」》(估價:$10,000 - $20,000)(相片:大會提供)

作品簡介:我好鍾意飲奶茶,再配一份奶油多,相信是大家「三點三」下午茶的最愛;茶餐廳的餐牌包羅萬有,可以將中西味道共冶一爐,簡直是香港的美食代表!今次我專誠邀請Paul Lung合作,為滑板畫上「影相都影唔到咁靚」的奶油多,果然見到都流口水!

記者:陸明敏