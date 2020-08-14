【口罩令】男子車站禁煙區口罩當頭罩兼吸煙　網民：一次犯兩條法例

▲ 一名男子無視口罩令，在車站禁煙區大模斯樣吸煙，並把口罩戴在頭上。

新冠肺炎疫情持續，政府周一（10日）宣布，延續現行已實施的「口罩令」至18日，規定室內外公眾地方須戴上口罩。近日就有網民分享，在車站有一名男子把口罩戴在頭上，坐在車站一角吞雲吐霧，除了違反「口罩令」之外，亦抵觸了控煙條例。

昨日有網民在Facebook群組分享，一名白衣男子坐在車站轉乘處一角吸煙，而口罩就被他戴在頭頂上。有網民留意到，男子身處位置上方正好有一個「禁止吸煙」的告示牌，顯示男子一次過抵觸了「口罩令」及控煙條例。

有網民批評男子的行徑：「食煙都食得衰過人，放低個罩唔得嘅。」也有人留言暗諷：「那是雨罩」、「型囉，原來戴咁耐我都戴錯左」、「高質笑話」、「落雨呀，怕整濕啲頭髮吖嘛」。

據《吸煙（公眾衞生）條例》，所有食肆處所的室內地方、室內工作間，公眾場所內的室內地方及部份戶外地方，都屬法定禁煙區範圍。而巴士轉乘處也被列入法定禁止吸煙區，任何人不得在指定禁煙區吸煙或攜帶燃著的香煙、雪茄或煙斗，違者定額罰款$1,500。

有大媽近日乘搭港鐵時，把口罩戴上眼，恐有播毒疑慮：【下一頁】

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣