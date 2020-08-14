【疫下減壓】老店人情味記錄備案　達人帶路遊土瓜灣買老字號蝦子麵

▲ 這次由fb專頁「香港老舖記錄冊」的版主Ian，帶大家遊走土瓜灣這舊區老店。

近年不少老店相繼凋逝，但隨著港人的保育意識提高，兼在fb有不少有心人在社交平台「出手相助」，令舊店為人關注，像fb專頁「香港老舖記錄冊」的主理人Ian，細心梳理目前尚存的老店。「不想知道結業後，市民一窩蜂去打卡，其實於事無補。」這次不妨由Ian帶路前往老舖集中的舊區土瓜灣，由傳統冰室到老字號麵廠，細嚐歲月滋味。

▲ 土瓜灣的永香冰室，門口鐵窗及「出爐麵飽」字款韻味十足。( 攝影︰馮柏偉 )

每逢香港老店結業，例必掀起一陣打卡熱，迴蕩於fb和ig之間，惋惜完然後就沒有然後。

fb專頁「香港老舖記錄冊」的版主Ian有空就會在各區「巡舖」，跟老店聊天做紀錄，當下已記錄了五百間老店的資料，包括創業年份、地址、店舖介紹、老闆訪談等，全部備檔相當細心。各店未必有所謂的「打卡位」，可能是優質老字號、或傳統的手藝店，望市民以真金白銀支持老店，好好珍惜。

改變老店結業命運

本身從事金融的Ian謂，

每次老店結業，大家彷彿好enjoy地去打卡，像情緒上的抒發，香港歷史又少一塊之類，永遠是這樣。

Ian成立「香港老舖記錄冊」，就是想讓港人「重視的話，可行多一步。先讓大家認識珍惜，再有導賞團，最終目標可能是為老店撮合繼承人。因走訪過後，就知他們結業是因沒下一代接手，透過此平台做一個橋樑角色，老舖得以承傳，不是看過報導後，覺得結業好可惜就算。」

永香冰室 60年代定格時光

Ian帶記者行的土瓜灣，因地鐵支線未開，仍保留了舊區的傳統風貌。第一站的就是立足該區60年的永香冰室，店因在《大時代》上鏡而聞名，內裏裝潢幾十年未變，尤其那片60年代的翠綠油漆，閒靜望著已相當治癒，另外還有舊式吊扇，鍛鐵窗花，彷彿時光定格。

▲ 永香冰室牆上的湖水碧綠很是classic，海哥說60年代的冰室多用此色，「望上去比較舒服嘛。」還有那維他奶時鐘，情調氣氛也很對味。( 攝影︰馮柏偉 )

餐室帶點雜亂，是因老闆海哥會在此放些雜物，但平添庶民氣息。店舊物不少，如一張紙質發黃的「食物館牌照」，另一側牆上則掛著「永留齒香」的鏡扁，另外那個停擺了的「維他奶」時鐘亦是亮點之一。

▲ 永香的板凳都很迷你，其立體方塊的地磚，Ian說老店中已難覓。( 攝影︰馮柏偉 )

海哥極是健談，「很多戲來拍啦，除了《大時代》，還有《踏雪尋梅》和未上映的《拆彈專家2》，劉德華就是座這裏。這些卡座矮凳都是那年代的。」海哥當年就是從直系親屬上接手此冰室，都是自己舖，食物價錢平，如鮮油多士$7、鮮牛肉麵$20、腿蛋麵條$18等，家庭式經營「做得就做」。

▲ Ian至愛的滾水蛋，只在舊式冰室見到，一杯$12。( 攝影︰馮柏偉 )

店內不少裝飾細節，記者也有儲存舊物的習慣，正好和海哥交流，他指著摺閘上「永香冰室」幾個鏤字，「這些技藝幾近失傳了，以前這些閘叫『欖閘』，因打開呈欖角造型而得名。」聽完果然有得著！

▲ 永香的陳年鐵閘，原來又稱欖閘，因打開呈欖角造型而得名！

永香冰室

地址︰土瓜灣炮仗街29號地下

電話︰2712 1452

營業時間︰每天8am至8pm

蝦記麵廠 嚐一口蝦子鮮香

除了永香，Ian還推介這間蝦記麵廠，「是我吃過最好味的蝦子麵。」如此拍心口保證，當然要一去。

蝦記麵廠創立於1966年，其招牌蝦記麵廠四個字是傳統的由右至左的寫法，據蝦記老闆在Facebook上表示，新招牌的字體也沿自舊招牌。麵店是傳統前舖後廠的格局，各類麵餅放在不同的玻璃櫃內，像西灣河著名的佛記、春記都是如此。

▲ 蝦記這兩個字，配以亮眼裝飾的龍蝦銅雕，相當有格調。( 攝影︰馮柏偉 )

乍看選擇不少，如全蛋麵、魚蓉麵、菠菜麵、以至多款的蝦子麵，另外也有各式醬料。麵都是在後邊工場做好拿過來。店前亦在售賣一些點心如燒賣、腸粉等小食，以增加店舖收入。

▲ 不同的麵餅都是放在這些玻璃櫃內，很是傳統。( 攝影︰馮柏偉 )

老闆陳志雄是第二代傳人，據悉千禧年間從親戚手中頂了蝦記來做，與老師傅夾手經營，製麵都是傳統方法，老師傅先將大地魚及蝦米熬成濃湯，加炒香的蝦子、鹼水、雞蛋和麵粉等搓成麵糰，壓塊、切絲，蒸完再烘乾而成，因為用料實在，靠的就是口碑支持。

Ian表示「用適量的水煮開了麵餅後，煮麵的水已帶微黃，可作麵湯伴麵，喝下去帶有淡淡的鮮香。麵質爽口且帶有蝦子香味，確實真材實料。」

蝦記麵廠

地址：譚公道69號地下

電話：2712 1281

營業時間：星期二至日930am至730pm（星期一休息）

德祥茶莊 舊式普洱情懷

另外，土瓜灣還有這間德祥茶莊，地下的瓷仔磚也透露著他的歲月情懷。大櫃後一個個茶罐寫上「福建壽眉」、「明前香片」等楷書，老闆張鴻標(Bill)說，茶罐都是上一代留落，「字都是以前是請九龍城一個書法家寫的。

▲ 德祥茶莊的茶罐書法，予人穩重之感。( 攝影︰馮柏偉 )

Bill表示，父親60年代起已在黃大仙東頭村擺街檔，自1989年才搬來這店，除香片、水仙茶葉外，這裏主力售買普洱茶。「普洱大致可分為生茶和熟茶，前者待時間陳化，後者則是發酵完成可飲用。一般要存放10以上才算喝到它的茶質，當然要視乎本身的質素。」

▲ 德祥茶莊的老闆張鴻標，對茶葉知之甚詳，顧客可跟他打打牙骹。( 攝影︰馮柏偉 )

普洱茶以形狀可分為散茶與緊壓茶兩類，前者在製成「毛青茶」後即出售，後者將「毛青茶」蒸壓製成磚、沱等各種形式。 「後者放幾耐，如十年廿載變化不是太大， 要視乎倉存的環境。另外，將不同的普洱茶放在倉內一齊，每隻茶各味道混合，陳化亦會一點。」

在此不妨與Bill哥閒聊茶藝，泡一回老餅的普洱時光。

德祥茶莊

地址︰土瓜灣銀漢街13號

電話︰2766 3349



撰文︰馮柏偉