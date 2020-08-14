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【懷孕日誌】譚凱琪陀B留家安胎　Zoie勤做運動為做靚媽作準備

娛樂 11:57 2020/08/14

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

譚凱琪陀B犧牲身材，努力做運動為將來準備。

幸福人妻譚凱琪（Zoie）於今年6月底宣布懷孕喜訊，近日大多數時間都留在家中養胎。Zoie除了保持每餐膳食營養均衡，在家中亦有做運動，以令身材不走樣。

現年38歲的TVB花旦譚凱琪，於今年3月與拍拖8年的圈外男友莊日宇（Enrico）結婚，隨即於6月底宣佈懷孕喜訊。近日，Zoie大部份時間都留在家中養胎。

【明星扮靚】準媽媽譚凱琪凍齡有秘訣　Zoie靠5大生活習慣養出白滑肌

Zoie分享她每天的膳食。（instagram圖片）

【孕婦食譜】譚凱琪靚爆陀B肥肚不肥身　Zoie攻讀營養學每日炮製有營懷孕餐

譚凱琪留家安胎

一向索爆的Zoie非常重視食療保養，更打算為自己和BB攻讀營養學。

Zoie現每日忙於自家炮製三餐安胎，花很多心思作不同配搭，吸收各種營養。

懷孕讓媽媽犧牲最大的，相信除了身體，就是身材。擁有勻稱身型的Zoie為免生B身材走樣，最近開始了懷孕運動，不過成效未有往時顯著。她在社交網站寫道：

這段時間不管怎樣做運動
肚子還是會大
手臂還是會粗
現在的努力不是為了眼前的效果
而是為將來作好準備
希望肚裡面的小孩也會明白

有網民問她是否想要操練好手臂，為將來抱BB作準備。亦有網友大讚，一向童顏的Zoie，懷孕後外型變化不大，不用擔心生B後會走樣。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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