涉藏鐵筆擬給示威者作物資 運輸工判服務令
社會 11:25 2020/08/14
33歲運輸工人涉於去年11月11日在中環攜有鐵筆及金屬棒等物品，早前承認管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，今（14日）於東區裁判法院被判80小時社會服務令。裁判官指，被告沒有案底，對犯案有悔意。
被告陳志明（33歲）報稱運輸工人，早前承認1項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪。
裁判官指被告沒有案底，對犯案有悔意，而且報告正面，遂接納感化官建議，判被告80小時社會服務令。
案情指，於去年11月11日約晚上10時半，警方員在中環環球大廈外見到被告與2人形迹可疑，遂下車截停被告，其餘2人則逃去。警方在被告背囊搜出1枝長60厘米的橇棍（即鐵筆）、3枝長約50厘米的銀色金屬棒、3對手套、4個口罩等。
辯方早前求情時，指被告攜帶涉案物品是打算給示威者作物資，被告出於關心社會才犯案，其後已感後悔。
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記者：王仁昌