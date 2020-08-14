涉藏鐵筆擬給示威者作物資　運輸工判服務令

▲ 33歲運輸工人早前承認管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪。（資料圖片）

33歲運輸工人涉於去年11月11日在中環攜有鐵筆及金屬棒等物品，早前承認管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，今（14日）於東區裁判法院被判80小時社會服務令。裁判官指，被告沒有案底，對犯案有悔意。

被告陳志明（33歲）報稱運輸工人，早前承認1項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪。

裁判官指被告沒有案底，對犯案有悔意，而且報告正面，遂接納感化官建議，判被告80小時社會服務令。

案情指，於去年11月11日約晚上10時半，警方員在中環環球大廈外見到被告與2人形迹可疑，遂下車截停被告，其餘2人則逃去。警方在被告背囊搜出1枝長60厘米的橇棍（即鐵筆）、3枝長約50厘米的銀色金屬棒、3對手套、4個口罩等。

辯方早前求情時，指被告攜帶涉案物品是打算給示威者作物資，被告出於關心社會才犯案，其後已感後悔。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM

記者：王仁昌