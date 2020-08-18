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【提高專注力】燒賣蛋糕當早餐影響專注力　營養師推介營養早餐上堂不再遊魂

兒童健康 17:53 2020/08/18

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

Calvin推介提高專注力早餐。

燒賣、腸粉、蛋糕等美味且容易購買，不少家長都選擇給子女做早餐，這些食物雖然飽肚，但隨時會影響專注力。TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請香港中文大學健康教育及促進健康中心營養師張嘉文先生(Calvin)，分享早餐與專注力的關係。

燒賣魚蛋快捷飽肚，小朋友最好少食為妙。Calvin解釋，燒賣、魚蛋、蛋糕這些食物，除了有添加劑外，部分食物例如麵包蛋糕，都是含有精製澱粉質，纖維含量低，屬於高升糖指數的食物，能夠令人快速有飽肚感，但升糖指數高，會容易令血糖大升大跌，容易飽肚也很容易肚餓，小朋友的專注力及情緒也會受影響。

除了要注意是否屬於高升糖指數外食物，還要注意鈉含量及脂肪等，以燒賣為例，5至6粒燒賣的鈉含量已經接近500毫克，而根據食物安全中心的指引，4歲至6歲兒童的每天建議攝入鈉含量的上限是1,200毫克，而7歲至10歲兒童則是1,500毫克。換言之，小朋友進食10至12粒燒賣，已經接近每日的攝取上限。

即買即食早餐配搭推介

  • 含果仁乾果全麥麵包+低脂奶
     
  • 低脂奶+(無添加糖)早餐全穀物
     
  • (無添加鹽糖)什錦乾果果仁種籽+高鈣荳奶

自製早餐配搭推介

  • 芝士磨菇炒蛋配全麥麵包
     
  • 低脂原味或希臘式乳酪配燕麥和新鮮水果，如藍莓、芒果
     
  • 小米南瓜肉碎粥

Calvin表示，營養早餐配搭很重要，以含果仁乾果全麥麵包配低脂奶為例，全麥麵包含有豐富的膳食纖維和維他命B雜，低脂奶則提供鈣質和蛋白質，能有助促進排便及骨骼成長。

至於低脂原味或希臘式乳酪配燕麥和新鮮水果，乳酪豐富鈣質有助骨骼成長，燕麥的膳食纖維能幫助排便和增加飽肚感，而水果中的維他命C有助維持良好的抵抗力，都是非常適合小朋友的早餐。

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記者︰鄺嫻

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