【流星花園】40歲朱孝天暴肥自爆健康有問題　自知體力不如前跟太太隨緣生B

▲ 朱孝天不強求生B轉行當youtuber。

2001年因劇集《流星花園》令言承旭、吳建豪、周渝民和朱孝天組成偶像團體F4，紅遍中港台。現年40歲的朱孝天仍然活躍於幕前，但忽肥忽瘦一直成為話題。

近日朱孝天接受訪問時剖白身材不受控的原因，是先天基因有問題而患上「纖維肌痛症」，為此朱孝天與太太放棄了生B計劃。

▲ 朱孝天曾迷倒萬千少女。（取自微博）

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因病放棄拍劇

現時對於「纖維肌痛症」的成因未能掌握，醫學界曾推斷與遺傳基因有關，患者會出現頭暈、惡心、失眠、刺痛、手腳麻痹、肌肉和關節疼痛及僵硬等。

受到病情困擾，朱孝天身體會忽然暴肥暴瘦，加上曾運動受傷後無法自主復原，檢查才得悉患上「纖維肌痛症」，令朱孝天要常常接受物理治療。當肌肉受傷或過於疲累，朱孝天無法在短期復原，導致朱孝天現時未能應付像拍劇般負荷較重的工作。

▲ 朱孝天身形暴肥暴瘦。（取自微博）

朱孝天表示，因此將跟從前合作綜藝節目的朋友開設YouTube頻道「孝天行旅」，以紀錄形式抒發40歲男人的觀點和介紹台灣美景，轉行當youtuber。

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▲ 朱孝天近日現身宣傳，身形肥了不少。（東星圖片）

擱置生B計劃

2016年，朱孝天與內地演員韓雯雯結婚，婚後二人不時在社交媒體放閃。受到新冠肺炎疫情影響，夫妻二人分隔台灣內地接近半年，直到最近太太完成14天隔離，跟丈夫重聚。

朱孝天與太太同樣喜歡小朋友，目前太太先作雪卵準備，但朱孝天認為自己現時體力和目前世界和他所認知的不同，因此生B計劃暫時順其自然，不積極也不抗拒。

▲ 朱孝天與太太結婚4年。（取自微博）

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